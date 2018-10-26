Моуриньо не уверен, что Де Хеа подпишет новый контракт

У главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо нет уверенности, что голкипер Давид Де Хеа подпишет новый контракт с клубом.

В данный момент "красные дьяволы" находятся в весьма щекотливой ситуации, ведь действующее соглашение Де Хеа истекает уже в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Многомесячные переговоры о продлении сотрудничества не увенчались успехом, а буквально сегодня в прессе появилась информация, что глаз на первого номера сборной Испании положил "Ювентус", готовый предложить Давиду не только хороший контракт, но и гарантию трофеев.



В пятницу на своей пресс-конференции Моуриньо коснулся этой темы, но не смог обрадовать болельщиков "Юнайтед". Жозе не знает, где Давид видит свое будущее.



"У меня нет уверенности насчет нового контракта. Я не могу подобрать подходящее слово на английском, но давайте посмотрим".



"Только клуб, Давид и его люди могут ответить на этот вопрос. Я же лишь скажу, что каждый знает, насколько он хорош, насколько важен для "Юнайтед", и если клуб хочет становиться лучше и не становиться хуже, естественно, что сохранить Давида очень важно", — цитирует Моуриньо Sky Sports.