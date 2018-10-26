Моуриньо не уверен, что Де Хеа подпишет новый контракт

Давид Де Хеа У главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо нет уверенности, что голкипер Давид Де Хеа подпишет новый контракт с клубом.

В данный момент "красные дьяволы" находятся в весьма щекотливой ситуации, ведь действующее соглашение Де Хеа истекает уже в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

Многомесячные переговоры о продлении сотрудничества не увенчались успехом, а буквально сегодня в прессе появилась информация, что глаз на первого номера сборной Испании положил "Ювентус", готовый предложить Давиду не только хороший контракт, но и гарантию трофеев.

В пятницу на своей пресс-конференции Моуриньо коснулся этой темы, но не смог обрадовать болельщиков "Юнайтед". Жозе не знает, где Давид видит свое будущее.

"У меня нет уверенности насчет нового контракта. Я не могу подобрать подходящее слово на английском, но давайте посмотрим".

"Только клуб, Давид и его люди могут ответить на этот вопрос. Я же лишь скажу, что каждый знает, насколько он хорош, насколько важен для "Юнайтед", и если клуб хочет становиться лучше и не становиться хуже, естественно, что сохранить Давида очень важно", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2018 16:00

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  1. vyrentz 26.10.2018 16:32 # vyrentz
    И сразу место эдак на 13-ое.

    Давид, если не долбаеб, должен бежать оттуда как русские пенсии из России.

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  2. abrabrabrbal 26.10.2018 16:15 # abrabrabrbal
    минус очков 30 для выпендрежника

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  3. mancunia-planet 26.10.2018 16:06 # mancunia-planet
    "...если клуб хочет становиться лучше и не становиться хуже, естественно, что послать меня нахуй очень важно", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

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