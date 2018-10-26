Рэмси не знает, почему "Арсенал" отозвал предложение о новом контракте

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси упрекнул свой клуб по поводу ситуации с несостоявшимся подписанием нового контракта.

Когда Унаи Эмери заступал на должность главного тренера, ожидалось, что испанец будет строить свою команду вокруг Рэмси. Это подтверждалось предложением клуба для Аарона о продлении сотрудничества.



Однако затем "канониры" отозвали свое предложение, и 27-летний игрок сборной Уэльса до сих пор не получил объяснений, почему это произошло. Таким образом, все идет к тому, что Рэмси покинет "Эмирейтс" в конце сезона свободным агентом или будет продан в январе.



"Если ли шанс, что я все еще останусь в "Арсенале"? Ну, в данный момент у меня нет предложения о контракте, поэтому мне нечего рассматривать. Все мы знаем, что предложение о контракте было отозвано. Я не уверен, почему это произошло, потому что несколько недель назад мы вроде как договорились, и я был готов поставить свою подпись".



"Что-то произошло, и я не уверен, что именно, но предложения о контракте больше нет. Поэтому я просто должен склонить голову и упорно трудиться, стараясь помогать команде, насколько это возможно. Посмотрим, к чему это приведет меня".



"Надеюсь, кто-нибудь подойдет ко мне и скажет, почему так получилось. Я отнесусь с пониманием, если на то есть причина. А пока я продолжаю играть, как играл всегда. Я не думаю об этом, когда выхожу на поле. Я просто пытаюсь получать удовольствие от игры", — цитирует Рэмси The Telegraph.