Ибрагимович не вернется в "Юнайтед"

Златан Ибрагимович Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо исключил возвращение в клуб нападающего "ЛА Гэлакси" Златана Ибрагимовича, несмотря на проблемы возле чужих ворот Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса.

За свои полтора года на "Олд Траффорд" Ибрагимович забил 17 голов в 33 матчах Премьер-Лиги. Златан досрочно расторг свой контракт с "красными дьяволами" посреди прошлого сезона, уступив место основного нападающего Лукаку, и уехал выступать в МЛС.

За клуб из Калифорнии Ибрагимович отличился 22 раза в 26 матчах, а недавно в прессе появились слухи о том, что 37-летний швед может вернуться в "Юнайтед" и помочь испытывающей проблемы с голами команде.

Однако в пятницу на своей пресс-конференции Моуриньо дал лаконичный ответ по поводу возможного возвращения Златана.

"Вернется ли Ибрагимович в "Юнайтед"? Нет, нет", — приводил ответ Моуриньо The Independent.



Метки Ибрагимович, ЛА Гэлакси, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2018 15:05

Количество просмотров Просмотров: 292

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. monsieurgood 26.10.2018 15:11 # monsieurgood
    го к пенсам тогда

    (ответить)

  2. mancunia-planet 26.10.2018 15:09 # mancunia-planet
    йопта он в свои 90 лет лучше всех, кто играет в атаке у МЮ вместе взятых

    (ответить)

  3. chebrec 26.10.2018 15:06 # chebrec
    Потеря для МЮ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: