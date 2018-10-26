Ибрагимович не вернется в "Юнайтед"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо исключил возвращение в клуб нападающего "ЛА Гэлакси" Златана Ибрагимовича, несмотря на проблемы возле чужих ворот Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса.
За свои полтора года на "Олд Траффорд" Ибрагимович забил 17 голов в 33 матчах Премьер-Лиги. Златан досрочно расторг свой контракт с "красными дьяволами" посреди прошлого сезона, уступив место основного нападающего Лукаку, и уехал выступать в МЛС.
За клуб из Калифорнии Ибрагимович отличился 22 раза в 26 матчах, а недавно в прессе появились слухи о том, что 37-летний швед может вернуться в "Юнайтед" и помочь испытывающей проблемы с голами команде.
Однако в пятницу на своей пресс-конференции Моуриньо дал лаконичный ответ по поводу возможного возвращения Златана.
"Вернется ли Ибрагимович в "Юнайтед"? Нет, нет", — приводил ответ Моуриньо The Independent.
26.10.2018 15:05
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го к пенсам тогда
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йопта он в свои 90 лет лучше всех, кто играет в атаке у МЮ вместе взятых
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Потеря для МЮ
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