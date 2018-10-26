Младший брат Кейта тренируется в академии "Ливерпуля"

Младший брат полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта тренируется в академии мерсисайдского клуба и надеется заслужить контракт.

Как и Наби, в прошлом сезоне Пети Кейта выступал в Лейпциге — правда, в отличие от старшего брата, не за "РБ Лейпциг", а за "Интер Лейпциг" из пятого немецкого дивизиона.



Минувшим летом 17-летний Пети последовал за старшим братом в Англию и последние недели занимается со сверстниками из академии "Ливерпуля", сообщает Sky Sports.



"Он классический центральный нападающий, который со своей агрессивностью и трудолюбием ничуть не уступает лучшим нападающим из команды 19-летних", — говорил в прошлом сезоне главный тренер "Интер Лейпциг" Хайнер Бакхаус.



О том, что Кейта-младший проходит просмотр в "Ливерпуле", официально не сообщалось. Предполагается, что Пети пытается произвести впечатление на клуб своего брата и заслужить контракт.