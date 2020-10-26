Моуриньо связывает проблемы Санчеса с травмами

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо убежден, что проблемы нападающего Алексиса Санчеса в этом сезоне вызваны исключительно травмами.

В семи матчах Премьер-Лиги этого сезона Санчес отметился лишь одним голом и двумя результативными передачами. Алексис вернулся из сборной Чили с травмой паха, а потому против "Челси" появился только в самой концовке, а против "Ювентуса" в Лиге Чемпионов не сыграл вовсе.



Пропустит 29-летний Санчес и домашний матч против "Эвертона" в воскресенье, однако Моуриньо убежден, что Алексис сможет показывать свой лучший футбол, когда решит проблемы со здоровьем и улучшит свои физические кондиции.



"В данный момент ему сложно, потому что он травмирован и потому что он вернулся к матчу против "Челси", желая помочь команде, но его физическое состояние не было в порядке".



"Ему пришлось взять паузу, и поэтому он не был доступен в матче с "Ювентусом". Убежден, к воскресенью он тоже не будет готов. Сейчас еще задача привести себя в наилучшее физическое состояние".



"Он приехал к нам в январе прошлого сезона — я не думаю, что хоть кому-нибудь из игроков это дается легко. Однако он хорошо начал этот сезон. Он хорошо провел предсезонный период и хорошо сыграл с "Лестером". Затем он травмировался. Он вернулся в строй и снова травмировался".



"Из-за его состояния ему сложно, и я думаю, что такого рода игроку нужно быть на пике физической формы, чтобы показывать свой лучший футбол", — цитирует Моуриньо Sky Sports.