Моуриньо связывает проблемы Санчеса с травмами

Алексис Санчес Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо убежден, что проблемы нападающего Алексиса Санчеса в этом сезоне вызваны исключительно травмами.

В семи матчах Премьер-Лиги этого сезона Санчес отметился лишь одним голом и двумя результативными передачами. Алексис вернулся из сборной Чили с травмой паха, а потому против "Челси" появился только в самой концовке, а против "Ювентуса" в Лиге Чемпионов не сыграл вовсе.

Пропустит 29-летний Санчес и домашний матч против "Эвертона" в воскресенье, однако Моуриньо убежден, что Алексис сможет показывать свой лучший футбол, когда решит проблемы со здоровьем и улучшит свои физические кондиции.

"В данный момент ему сложно, потому что он травмирован и потому что он вернулся к матчу против "Челси", желая помочь команде, но его физическое состояние не было в порядке".

"Ему пришлось взять паузу, и поэтому он не был доступен в матче с "Ювентусом". Убежден, к воскресенью он тоже не будет готов. Сейчас еще задача привести себя в наилучшее физическое состояние".

"Он приехал к нам в январе прошлого сезона — я не думаю, что хоть кому-нибудь из игроков это дается легко. Однако он хорошо начал этот сезон. Он хорошо провел предсезонный период и хорошо сыграл с "Лестером". Затем он травмировался. Он вернулся в строй и снова травмировался".

"Из-за его состояния ему сложно, и я думаю, что такого рода игроку нужно быть на пике физической формы, чтобы показывать свой лучший футбол", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2018 14:35

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  1. mancunia-planet 26.10.2018 15:07 # mancunia-planet
    так хуёво он не играл никогда, ни в Арсе, ни в Барсе, ни в сериАле

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  2. chebrec 26.10.2018 15:01 # chebrec
    Всё верно

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  3. vyrentz 26.10.2018 14:49 # vyrentz
    проблемы Санчеса связывают с травмами головного мозга Моуриньо

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  4. mrjingles 26.10.2018 14:46 # mrjingles
    Растяжение бедра от тяжелого кошелька, вывих предплечья при получении зарплаты, травма шеи и вывих запястья при пересчёте зарплаты, сотрясение мозга при планировании затрат, глазное давление при просмотре банковских счетов. Да пожалейте вы парня уже!

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