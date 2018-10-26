Озил: "Я смеюсь над критикой"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил заявил, что критика по поводу его стиля игры вызывает у него лишь смех.

Вот уже очень давно насчет Озила не утихают дискуссии среди болельщиков и прессы. Месута часто упрекают за плохое движение на поле, нежелание отрабатывать в обороне и исчезновение в больших матчах. Эксперт Sky Sports Грэм Сунесс даже заявил, что немец "поляризует мнения" насчет себя.



Однако в последние недели самый высокооплачиваемый игрок "канониров" набрал отличную форму, блестяще себя проявив в победном матче против "Лестера" (3:1) в минувший уикенд. По словам Озила, качество его игры никак не зависит от критики — гораздо важнее отношения с тренером, а с Унаи Эмери у него пока все складывается хорошо.



"Как я реагирую на критику? Я просто смеюсь. Я уже не самый молодой игрок, но я начал играть на профессиональном уровне в 16-17 лет, и со мной всегда были связаны эти крайности — либо я нравился людям, либо нет".



"Я не слушаю этих людей — я слушаю только своего тренера и людей, которые говорят вещи мне прямо в лицо. Если я играю плохо, я знаю это точно так же, как и если играю хорошо".



"Самое важное, что тренер всегда может мне помочь. Если я в чем-то ошибся, он укажет мне на это, мы поговорим, и я смогу стать лучше в будущем. Но если люди говорят плохие вещи обо мне, потому что им хочется попасть в газеты, то мне все равно насчет этого".



"У меня всегда есть мотивация, особенно перед матчами — я хочу выигрывать все матчи, и я ненавижу проигрывать. Даже на тренировках, я зол и агрессивен, потому что всегда хочу побеждать".



"Я очень спокойный человек, но иногда на поле становлюсь очень эмоциональным, если совершаю ошибки или теряю мяч, потому что я хочу все делать идеально. Тренер хочет, чтобы я выкладывался без остатка на поле, что я и делаю, но я все равно стремлюсь к большему".



"Я уже говорил ранее, что наша главная цель — добиться большего, чем в предыдущие годы. Думаю, у нас есть потенциал что-нибудь выиграть с этой командой. Надеюсь, этот сезон мы завершим с какими-нибудь трофеями", — сообщил Озил Sky Sports.