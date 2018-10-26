Фигу советует "Реалу" купить Азара

Бывший игрок "Реала" Луиш Фигу призвал Королевский клуб приложить усилия, чтобы переманить плеймейкера "Челси" Эдена Азара следующим летом.

Ранее в этом месяце Азар признался, что разрывается между своей мечтой о "Реале" и новым контрактом с "синими". При этом Эден исключил уход со "Стэмфорд Бридж" в январе.



По мнению Фигу, президент "Реала" Флорентино Пересе должен попытаться переманить 27-летнего бельгийца, воспользовавшись тем обстоятельством, что действующее соглашение Азара истекает уже в 2020 году.



"Несомненно, я бы рекомендовал "Реалу" купить Азара следующим летом. Он замечательный игрок, один из лучших в футболе прямо сейчас, и я думаю, он тоже хочет выступать за "Реал". Кроме того, он один из немногих игроков, которые не связаны долгосрочным контрактом", — цитирует Фигу AS.