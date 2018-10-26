Гари Невилл раскритиковал трансферную политику МЮ

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что трансферная политика "Манчестер Юнайтед" в последние годы не выдерживает никакой критики.

На старте нового сезона главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо жестко критикуют за то, что он никак не найдет применение Алексису Санчесу и держит на лавке своего дорогостоящего новичка Фреда. Припоминают португальскому специалисту и другие его трансферы.



Однако Невилл считает, что эта проблема гораздо более глубокая и связана не с одним лишь Моуриньо. Гари воспринимает нынешний состав "Юнайтед" как коллекцию разношерстных игроков.



"Чтобы собрать свой нынешний состав, "Юнайтед" потратил кучу денег. Политика клуба по комплектации состава плоха четыре или пять последних лет".



"В их политике отсутствуют последовательность и стратегия. Они сменили трех-четырех тренеров и теперь обладают игроками, купленными под различные стили этих тренеров, тогда как клубу всегда следовало бы покупать игроков под свой профиль. В таком случае, когда тренер уходит, ты всегда остаешься с игроком, который верит в клубную систему".



"В данный момент я не вижу этого. У них просто коллекция различных игроков от различных тренеров, и все они верят в различные вещи. Жозе пытается собрать их воедино, но ему очень сложно этого добиться", — сообщил Невилл в эфире.