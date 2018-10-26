"Ливерпуль" начал переговоры с Гомесом о новом контракте

"Ливерпуль" начал переговоры с защитником Джо Гомесом о новом долгосрочном контракте.

Гомес выступает за мерсисайдский клуб после своего перехода из "Чарльтона" летом 2015 за 3.5 миллиона фунтов.С тех пор Джо перенес несколько тяжелых травм, но каждый раз возвращался еще сильнее.



Например, в начале своей карьеры в "Ливерпуле" — за считанные дни до назначения Юргена Клоппа главным тренером — Гомес получил травму крестообразных связок колена в молодежной сборной Англии. Когда Джо был близок выздоровлению, у него случился рецидив, и в итоге он провел вне игры 15 месяцев.



В январе 2017 Гомес вернулся на футбольное поле и тогда же заключил свой действующий контракт. Новая неудача подстерегла Джо в концовке прошлого сезона, когда он перенес операцию на лодыжке и пропустил финал Лиги Чемпионов с Чемпионатом Мира.



Минувшим летом Гомес без устали работал над собой и новый сезон начал просто блестяще, сформировав надежную связку в центре обороны с Виргилом Ван Дейком. "Красные" пропустили лишь три мяча в девяти первых матчах Премьер-Лиги, и у Клоппа нет ни единого повода, чтобы убирать Джо из состава.



Как стало известно Liverpool Echo, теперь клуб хочет наградить 21-летнего англичанина новой сделкой. "Ливерпуль" уже установил контакт с представителям Гомеса и надеется, что переговоры пройдут гладко.



Добавим, что сейчас на счету Гомеса уже 53 матча за "красных", включая 31 в прошлом сезоне.