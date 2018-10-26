"Тоттенхэм" обдумывает покупку Ника Поупа

"Тоттенхэм" обдумывает приобретение голкипера Ника Поупа, который оказался в очень непростой ситуации в "Бернли".

В прошлом сезоне Поуп совершил настоящий прорыв в своем развитии. Воспользовавшись травмой конкурента по позиции Тома Хитона, Ник заиграл на высоком уровне в Премьер-Лиге, помог "бордовым" пробиться в еврокубки и поехал на Чемпионат Мира со сборной Англии.



В начале этого сезона 26-летний Поуп почувствовал себя в шкуре Хитона, получив вывих плеча. Главный тренер "Бернли" Шон Дайч был вынужден выйти на трансферный рынок и приобрести Джо Харта у "Манчестер Сити".



В данный момент Ник все еще восстанавливается после травмы, и вернуть свое место в воротах ему будет невероятно сложно, потому что опытный Харт сполна воспользовался своим шансом и демонстрирует отличную игру в воротах.



По информации Daily Mirror, эта ситуация привлекла внимание "Тоттенхэма". С помощью покупки Поупа "шпоры" хотят улучшить ситуацию с доморощенными игроками и добавить конкуренции своему первому номеру Уго Льорису, который очень нестабильно проводит этот сезон, а на днях заработал красную карточку против ПСВ в Лиге Чемпионов.



Утверждается, что "Тоттенхэм" может сделать свое предложение по окончании сезона. В случае покупки Поупа лондонцы, вероятно, попрощаются с дублером Льориса Михелом Вормом.