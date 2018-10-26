"Ювентус" обратил внимание на Де Хеа

Почуяв скорое истечение контракта Давида Де Хеа, свое внимание на голкипера "Манчестер Юнайтед" обратил "Ювентус".

Когда минувшим летом "Реал", имевший давний интерес к Де Хеа, укрепил последний рубеж Тибо Куртуа, могло показаться, что теперь будущему Давида на "Олд Траффорд" ничего не угрожает. Однако первый номер сборной Испании до сих пор не заключил новый контракт.



Согласно слухам, сомнения Де Хеа насчет своего будущего вызваны причинами чисто спортивного характера. 27-летний испанец опасается, что не сможет выиграть титул Премьер-Лиги с "Юнайтед" в обозримой перспективе, не говоря уже о Лиге Чемпионов.



Меж тем, действующее соглашение Давида истекает уже в конце этого сезона. "Красные дьяволы" сохраняют опцию по продлению этого соглашения на 12 месяцев, но воспользуются ей лишь для того, чтобы успокоить спекуляции на остаток сезона и не потерять в стоимости своего игрока.



По информации The Sun, ситуация Де Хеа заинтересовала "Ювентус", который за последние годы провернул не одну умную сделку на трансферном рынке, подписывая игроков с истекающими контрактами или вовсе свободными агентами.



"Ювентус", который на днях отпраздновал минимальную победу над "Юнайтед" в Лиге Чемпионов, готов удовлетворить трофейные амбиции Де Хеа, планируя обратиться насчет Давида по окончании сезона или через год, если "дьяволы" все-таки продлят контракт голкипера и откажутся обсуждать его продажу.



"Во вторник Давид играл против своего будущего клуба. "Ювентус" является экспертом в области умных сделок. Если "Юнайтед" откажется продать его летом, "Ювентус" подождет до истечения его контракта", — сообщил источник с "Олд Траффорд".