"Челси" опроверг слухи о возможной продаже клуба Келлнеру

Роман Абрамович "Челси" опроверг слухи о том, что владелец клуба Роман Абрамович может продать свой актив чешскому миллиардеру Петру Келлнеру.

Упорные слухи о том, что Абрамович помышляет о продаже "синих", ходят с весны, когда у Романа возникли проблемы с британскими властями. С тех пор пресса называла несколько лиц, которые могут выкупить клуб.

Очередным лицом в этом списке стал Келлнер, чье состояние Forbes оценивает более чем в 13 миллионов фунтов. Петр является давним бизнес-партнером Абрамовича по группе компаний Евраз и даже имеет место в VIP-ложе на "Стэмфорд Бридж".

Однако высокопоставленные источники в "Челси" заверили Daily Mail, что Абрамович не хочет продавать клуб и даже не планирует каких-либо переговоров с потенциальными покупателями.



Метки Абрамович, Келлнер, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2018 08:00

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  1. chelsea-fan-92 26.10.2018 08:11 # chelsea-fan-92
    "Очередным лицом в этом списке стал Келлнер, чье состояние Forbes оценивает более чем в 13 миллионов фунтов"

    Негусто, всего лишь 13 лямов. Может миллиардов? Или он в кредит или в ипотеку собрался клуб покупать

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