"Челси" опроверг слухи о возможной продаже клуба Келлнеру
"Челси" опроверг слухи о том, что владелец клуба Роман Абрамович может продать свой актив чешскому миллиардеру Петру Келлнеру.
Упорные слухи о том, что Абрамович помышляет о продаже "синих", ходят с весны, когда у Романа возникли проблемы с британскими властями. С тех пор пресса называла несколько лиц, которые могут выкупить клуб.
Очередным лицом в этом списке стал Келлнер, чье состояние Forbes оценивает более чем в 13 миллионов фунтов. Петр является давним бизнес-партнером Абрамовича по группе компаний Евраз и даже имеет место в VIP-ложе на "Стэмфорд Бридж".
Однако высокопоставленные источники в "Челси" заверили Daily Mail, что Абрамович не хочет продавать клуб и даже не планирует каких-либо переговоров с потенциальными покупателями.
26.10.2018 08:00
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Последние комментарии:
"Очередным лицом в этом списке стал Келлнер, чье состояние Forbes оценивает более чем в 13 миллионов фунтов"
Негусто, всего лишь 13 лямов. Может миллиардов? Или он в кредит или в ипотеку собрался клуб покупать
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