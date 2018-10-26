"Челси" опроверг слухи о возможной продаже клуба Келлнеру

"Челси" опроверг слухи о том, что владелец клуба Роман Абрамович может продать свой актив чешскому миллиардеру Петру Келлнеру.

Упорные слухи о том, что Абрамович помышляет о продаже "синих", ходят с весны, когда у Романа возникли проблемы с британскими властями. С тех пор пресса называла несколько лиц, которые могут выкупить клуб.



Очередным лицом в этом списке стал Келлнер, чье состояние Forbes оценивает более чем в 13 миллионов фунтов. Петр является давним бизнес-партнером Абрамовича по группе компаний Евраз и даже имеет место в VIP-ложе на "Стэмфорд Бридж".



Однако высокопоставленные источники в "Челси" заверили Daily Mail, что Абрамович не хочет продавать клуб и даже не планирует каких-либо переговоров с потенциальными покупателями.