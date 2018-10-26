Алексис Санчес надеется перейти в ПСЖ
Нападающий Алексис Санчес готов покинуть "Манчестер Юнайтед" в январе и надеется, что ему удастся заинтересовать ПСЖ.
В январе этого года Санчес не устоял перед предложением "красных дьяволов", которые выразили готовность платить ему почти полмиллиона фунтов в неделю, однако с тех пор Алексис неоднократно пожалел о своем решении.
В этом сезоне у 29-летнего чилийца совершенно ничего не получается, а победный гол против "Ньюкасла" ранее в октябре является скорее исключением, подтверждающим правило. Санчес нередко оказывается на скамейке запасных, испытывая разочарование от тактики Жозе Моуриньо и публичной критики в свой адрес со стороны главного тренера.
Как утверждает Daily Mirror, игрок сборной Чили готов сбежать с "Олд Траффорд" уже в ближайшее трансферное окно, однако высокая зарплата Алексиса резко ограничивает количество клубов, которые могут себе его позволить.
В качестве наиболее реалистичного варианта продолжения карьеры Санчес видит ПСЖ, однако парижанам потребуется не только взять на себя зарплату Алексиса и выплатить трансферную стоимость, но и найти место экс-игроку "Барселоны" среди своих талантов атакующей линии.
Если вариант с ПСЖ окажется невозможен, представители Санчеса готовы рассмотреть предложения из Испании и Италии. В данный момент ясно лишь то, что Алексис не собирается задерживаться в "Юнайтед".
26.10.2018 07:00
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учесть всех предателей великого Орсенола
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Шо??? Вот именно там он необходим полюбому!!! Неймар, Кавани, МБаппе там по его мнению воздух пинают))))
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Как же он жалок в поисках еще одного щедрого работодателя. Иди спаси Ньюкасл от вылета, там всегда в основе будешь
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По рукам пошла Саша)))
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Наемник гребаный
А мог быть лигендой аснла
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