Алексис Санчес надеется перейти в ПСЖ

Алексис Санчес Нападающий Алексис Санчес готов покинуть "Манчестер Юнайтед" в январе и надеется, что ему удастся заинтересовать ПСЖ.

В январе этого года Санчес не устоял перед предложением "красных дьяволов", которые выразили готовность платить ему почти полмиллиона фунтов в неделю, однако с тех пор Алексис неоднократно пожалел о своем решении.

В этом сезоне у 29-летнего чилийца совершенно ничего не получается, а победный гол против "Ньюкасла" ранее в октябре является скорее исключением, подтверждающим правило. Санчес нередко оказывается на скамейке запасных, испытывая разочарование от тактики Жозе Моуриньо и публичной критики в свой адрес со стороны главного тренера.

Как утверждает Daily Mirror, игрок сборной Чили готов сбежать с "Олд Траффорд" уже в ближайшее трансферное окно, однако высокая зарплата Алексиса резко ограничивает количество клубов, которые могут себе его позволить.

В качестве наиболее реалистичного варианта продолжения карьеры Санчес видит ПСЖ, однако парижанам потребуется не только взять на себя зарплату Алексиса и выплатить трансферную стоимость, но и найти место экс-игроку "Барселоны" среди своих талантов атакующей линии.

Если вариант с ПСЖ окажется невозможен, представители Санчеса готовы рассмотреть предложения из Испании и Италии. В данный момент ясно лишь то, что Алексис не собирается задерживаться в "Юнайтед".



Метки Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2018 07:00

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  1. eakz 26.10.2018 07:56 # eakz
    учесть всех предателей великого Орсенола

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  2. fgtkmcby33 26.10.2018 07:43 # fgtkmcby33
    Шо??? Вот именно там он необходим полюбому!!! Неймар, Кавани, МБаппе там по его мнению воздух пинают))))

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  3. barmaglotik 26.10.2018 07:34 # barmaglotik
    Как же он жалок в поисках еще одного щедрого работодателя. Иди спаси Ньюкасл от вылета, там всегда в основе будешь

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  4. radik86radik 26.10.2018 07:34 # radik86radik
    По рукам пошла Саша)))

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  5. puhovik-vengera 26.10.2018 07:17 # puhovik-vengera
    Наемник гребаный
    А мог быть лигендой аснла

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