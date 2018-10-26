Алексис Санчес надеется перейти в ПСЖ

Нападающий Алексис Санчес готов покинуть "Манчестер Юнайтед" в январе и надеется, что ему удастся заинтересовать ПСЖ.

В январе этого года Санчес не устоял перед предложением "красных дьяволов", которые выразили готовность платить ему почти полмиллиона фунтов в неделю, однако с тех пор Алексис неоднократно пожалел о своем решении.



В этом сезоне у 29-летнего чилийца совершенно ничего не получается, а победный гол против "Ньюкасла" ранее в октябре является скорее исключением, подтверждающим правило. Санчес нередко оказывается на скамейке запасных, испытывая разочарование от тактики Жозе Моуриньо и публичной критики в свой адрес со стороны главного тренера.



Как утверждает Daily Mirror, игрок сборной Чили готов сбежать с "Олд Траффорд" уже в ближайшее трансферное окно, однако высокая зарплата Алексиса резко ограничивает количество клубов, которые могут себе его позволить.



В качестве наиболее реалистичного варианта продолжения карьеры Санчес видит ПСЖ, однако парижанам потребуется не только взять на себя зарплату Алексиса и выплатить трансферную стоимость, но и найти место экс-игроку "Барселоны" среди своих талантов атакующей линии.



Если вариант с ПСЖ окажется невозможен, представители Санчеса готовы рассмотреть предложения из Испании и Италии. В данный момент ясно лишь то, что Алексис не собирается задерживаться в "Юнайтед".