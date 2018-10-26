Шакири не переживает, как его примут в Белграде

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири заявил, что его не страшит прием, который может его ожидать в Белграде во время матча Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды".

Во вторник "красные" без каких-либо проблем разобрались с лучшей командой Сербии на "Энфилде", отправив в ворота соперника четыре безответных мяча. А уже через две недели "Ливерпуль" нанесет ответный визит "Црвене Звезде".



Минувшим летом Шакири спровоцировал небольшой скандал во время Чемпионата Мира, когда вместе с Гранитом Джакой, другим игроком косоваро-албанского происхождения, отпраздновал голы сборной Швейцарии против Сербии с помощью жеста "албанский орел". Однако Джердан не боится, что болельщики "Црвены Звезды" припомнят ему это в Белграде.



"Я имел дело с такого рода давлением и на Чемпионате Мира, поэтому я знаю, что справлюсь с этим без проблем".



"Я видел несколько статей, где один игрок что-то говорил об этом. Но мне все равно, что говорят люди. Я просто выхожу, чтобы играть в футбол. Политика здесь не при чем, это футбол. Я ни о чем не переживаю и готов там сыграть", — цитирует Шакири Sky Sports.