Кризис в "Ньюкасле": Кто виноват и что делать

После девяти стартовых туров в Премьер-Лиге "Ньюкасл" неожиданно для многих оказался на последнем месте со всего лишь парой набранных очков и серией из пяти домашних поражений. Кто виноват в том, что славный клуб с амбициозными болельщиками вынужден снова сражаться за выживание? Есть ли шансы у "Ньюкасла" изменить все к лучшему уже в ближайшее время?

"Ньюкасл" относится к категории середнячков Премьер-Лиги, результаты которых напоминают американские горки. В прошлом сезоне "сороки" достаточно неплохо стартовали, набрав девять очков в первых пяти турах, но в период с конца октября до конца декабря у них случился жесточайший кризис, когда в девяти матчах чемпионата "сороки" взяли всего одно очко — на поле вылетевшего впоследствии "Вест Бромвича".



В следующих девяти матчах "Ньюкасл" взял себя в руки, проиграв всего раз, но и выиграл лишь дважды, а пик формы пришелся на март-апрель, когда "сороки" выдали серию из четырех побед и гарантировали себе место в середине таблицы. После чего снова проиграли четыре матча и завершили чемпионат эмоциональной победой над "Челси" со счетом 3:0, по итогу оставив немало вопросов насчет работы Рафаэля Бенитеса на "Сент-Джеймс Парк".



Сейчас случился очередной неудачный отрезок из девяти матчей без побед, по ходу которого "сороки" набрали очки только в Кардиффе и Южном Лондоне — с "Кристал Пэлас", сыграв и там, и там 0:0. Что символично-симптоматично, "Ньюкасл" и в прошлом сезоне выдавал серии из пяти поражений на "Сент-Джеймс Парк" и вообще остается наименее привязанной к домашней арене командой лиги. Хоть в качестве поддержки Toon Army сомневаться не приходится, но "Ньюкаслу" Бенитеса действительно играть на выезде комфортнее, если оценивать результаты команды.



Даже сейчас, когда "Ньюкасл" проиграл дома "Брайтону", аргументов в защиту Бенитеса хватает. Первый и самый очевидный — Рафа действительно потратил на рынке всего 15 миллионов фунтов, когда даже записные аутсайдеры "Кардифф" и "Хаддерсфилд" тратили в разы больше, а команды, с которыми исторически ставят "сорок" на одну ступеньку, "Эвертон" и "Вест Хэм", выкинули на новичков около 100 млн. фунтов каждый.



Второй аргумент в защиту испанца — ему не впервой сталкиваться с такими затяжными сериями с неудачными результатами, и ранее он эффективно справлялся с ними, выводя команду из крутого пике. К тому же, по ходу текущей серии без побед "сороки" откровенно провалили только один матч — с "Лестером" дома, проиграв его 0:2, а вот шесть других поражений были минимальными, причем пять из них случились с командами, представляющими топ-6.



Наверное, самое обидное поражение "Ньюкасл" потерпел в Манчестере, когда впервые по ходу сезона повел в счете — и сразу 0:2, но в итоге не смог зацепиться даже за ничью, столкнувшись с историческими проблемами в матчах с "Юнайтед". За всю историю Премьер-Лиги "Ньюкасл" потерял больше всего очков, оказываясь в выигрышных ситуациях именно с МЮ, который в свою очередь чаще всего совершал камбэки с "сороками".



Впереди у "Ньюкасла" достаточно перспективный отрезок календаря — матчи с "Саутгемптоном" и "Бернли" на выезде, домашние поединки против "Уотфорда", "Борнмута" и "Вест Хэма", да и дальше идут матчи, где можно набирать очки — "Эвертон" (выезд), "Вулверхэмптон" (дома), "Хаддерсфилд" (выезд), "Фулхэм" (дома), прежде чем наступит еще один сложный участок. Тот факт, что Рафаэль Бенитес даже сейчас чувствует себя уверенно и не опасается отставки, говорит о том, что и команда не будет паниковать, дожидаясь момента, когда Фортуна наконец улыбнется ей.



Но на самом деле, есть и ряд аргументов в пользу того, что Рафаэль Бенитес не до конца справляется со своей работой. Можно сколько угодно говорить о том, что Майк Эшли не дает денег испанцу на трансферы, но рокировка с форвардами, которую провернул Бенитес, никак не связана с владельцем клуба, а именно она выглядит сейчас самым странным решением Рафы за время пребывания в "Ньюкасле", которое напрямую может быть причастно к нынешнему кризису.



Не секрет, что большой проблемой "сорок" в этом сезоне стало отсутствие забивного форварда — все нападающие команды отличились пока трижды, а приходивший в качестве главной надежды Саломон Рондон отметился пока что только одним забитым мячом в матче Кубка Лиги против "Ноттингема", который в итоге ничем не помог "сорокам".



Давайте углубимся в манипуляции Бенитеса с нападающими. Изначально, как только команда вылетела из Премьер-Лиги, он решил сделать ставку на контратакующий стиль и быстрого форварда Дуайта Гэйла, который отлично справлялся с ролью главного бомбардира команды в Чемпионшипе, но традиционно и ожидаемо снизил свои показатели в элите. С другой стороны, Гэйл имел значительно меньше времени, чем любимчик Рафы Хоселу, но забил шесть мячей, тогда как у испанца было четыре. Лучшим же бомбардиром команды стал Айозе Перес с восемью забитыми голами.



Все это время у Бенитеса был входящий сейчас в число лучших бомбардиров лиги и забивший в Англии с февраля больше всего голов серб Александар Митрович, но испанец практически не дал ему шанса после знакомства в первом сезоне, которое завершилось вылетом из Премьер-Лиги. Да, в то время Митрович несколько раз подвел команду необязательными удалениями, но сейчас очевидно, что форвард этот на голову сильнее всех, кто был в "Ньюкасле" при Бенитесе.



Что интересно вдвойне — когда Митрович ушел в "Фулхэм" и стал забивать там с завидной регулярностью, Бенитесу внезапно понадобился силовой форвард. Попытка адаптировать к английскому футболу Ислама Слимани, арендованного в "Лестере", провалилась, и летом Бенитес выменял в "Вест Бромвиче" на Дуайта Гэйла Саломона Рондона. Промежуточный итог сделки — ноль голов в чемпионате к сегодняшнему дню у Рондона и восемь у Гэйла при том, что последний начинал сезон на скамейке "Ньюкасла".



В общем, промахнулся испанский "Акела" эпически, и сейчас каждый гол Гэйла и Митровича заставляет болельщиков "Ньюкасла" усомниться в гениальности обожаемого ими Рафы. Но отставка ему даже при таких результатах команды не грозит — Майк Эшли, хоть и является самым толстокожим владельцем клуба в Премьер-Лиге, но принимать еще пару тонн плевков в свою сторону по мотивам отставки Рафы вряд ли захочет. К тому же, у него есть пример прошлого сезона, когда испанец справился с кризисом и гарантировал команде продление прописки в Премьер-Лиге. А Эшли ничего больше от Бенитеса и не нужно — главное, чтобы цена на клуб не упала.



Есть ли шансы на то, что произойдет долгожданная смена владельцев? Эшли категорически отказывается снижать цену в 300 млн. фунтов, к которой прилагаются долги клуба, а это даже по меркам Премьер-Лиги солидная сумма. Сейчас интерес к "Ньюкаслу" проявляет консорциум во главе с бывшим исполнительным директором "Юнайтед" и "Челси" Питером Кеньоном, но есть подозрение, что запросы Эшли может удовлетворить лишь очередной шейх, не считающий деньги — и именно на это рассчитывает Майк.



Получается, что в критической ситуации, сложившейся на "Сент-Джеймс Парк", остается только ждать вполне вероятного прорыва в игре команды, которая остается вполне конкурентоспособной даже в нынешнем составе. В январе же Бенитес может получить деньги на нового форварда, в особенности если к тому моменту угроза вылета будет актуальной. Самое интересное — если Рафа сейчас включит режим Супергероя и вытащит команду в середину таблицы к Рождеству, вполне вероятно, что об усилении ему придется забыть, так как Эшли скажет — ну вот и отлично, состав команды и без того силен.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru