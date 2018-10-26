Сарри хочет, чтобы Лофтус-Чик прибавил еще

Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что полузащитник Рубен Лофтус-Чик должен прибавить еще, чтобы регулярно выступать за клуб в Премьер-Лиге.

В этом сезоне Премьер-Лиги Лофтус-Чик суммарно провел на футбольном поле чуть более получаса. Рубен уже успел высказать свое разочарование и намекнул на возможную смену клуба в январе.



Вместе с тем 22-летний англичанин не опустил руки и в четверг вечером сполна использовал свой шанс, чтобы произвести впечатление на Сарри. Лофтус-Чик разразился хет-триком в матче Лиги Европы против БАТЭ (3:1), однако для Маурицио этого недостаточно.



"Он был удивительно хорош в атакующей фазе игры. В начале сезона я сказал ему, что он очень хороший игрок. Сейчас я думаю так же, но он, возможно, стал лучше подходить для моего футбола. Он прибавляет, но также должен лучше действовать в оборонительной фазе. И это касается не только Лофтуса".



"В данный момент у нас четверо полузащитников на две позиции, и трое из них обладают одинаковыми характеристиками. Вернее сказать, это трое атакующих полузащитников. Лишь Нголо Канте является оборонительным полузащитником".



"Мне необходимо, чтобы мы лучше играли в оборонительной фазе. Надеюсь, мы добьемся этого в будущем при содействии игроков. Может быть, в будущем я смогу играть с ними всеми, включая Лофтуса".



"Я могу включить в стартовый состав только 11 игроков, но у меня их 28! Может быть, мне попросить, чтобы играть с 16-17?" — цитирует Сарри Daily Mail.