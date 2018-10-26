Эмери не думает о повторении рекордной серии "Арсенала" всех времен

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что не думает о повторении исторического для своего клуба достижения из 14 побед.

Единственный гол Данни Уэлбека на исходе выездного матча Лиги Европы против "Спортинга" позволил "канонирам" оформить свою 11-ю победу подряд с учетом всех соревнований.



Таким образом, "Арсенал" оказался на осязаемой дистанции от своего исторического достижения, установленного с сентября по ноябрь в сезоне 1987/88 при Джордже Грэме — 14 побед подряд, на одну больше, чем удалось Арсену Венгеру.



Однако Эмери, чья команда в трех ближайших матчах сыграет с "Кристал Пэлас", "Блэкпулом" и "Ливерпулем", не думает о рекордах своих великих предшественников и сосредоточен только на ближайшей игре.



"Три матча — это много матчей. Мы думаем только о нашем ближайшем матче против "Кристал Пэлас", и мы хотим сделать все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков. Очень важно, чтобы наша работа доставляла радость, и это налагает на нас большие требования".



"В воскресенье мы проводим матч на стадионе, который исторически сложен для нас. Мы уже думаем, как нам набрать три очка против "Кристал Пэлас", но побеждать там очень сложно. Мы хотим продолжить свою победную серию, но мы знаем, что можем оступиться в любой момент", — цитирует Эмери The Independent.