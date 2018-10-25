"Челси" обыграл БАТЭ благодаря хет-трику Лофтус-Чика
Хет-трик Рубена Лофтус-Чика обеспечил "Челси" уверенную домашнюю победу над БАТЭ в матче Лиги Европы — 3:1.
В старте "синих" можно было наблюдать сразу восемь перестановок относительно ничьей 2:2 с "Манчестер Юнайтед" в минувшую субботу. Уцелели лишь Кеппа Аррисабалага, Матео Ковачич и Виллиан.
Матч начался с двух быстрых голов в исполнении Рубена Лофтус-Чика. Сперва полузащитник хозяев из центра штрафной площади без сопротивления замкнул прострел Давиде Дзаппакосты с правого фланга, а затем пробил ногой, опередив Оливье Жиру, после подачи с углового — 2:0.
В дальнейшем "Челси" владел подавляющим преимуществом, а количество ударов в исполнении домашней команды приблизилось к двум десяткам к окончанию первого тайма. Правда, обычно мяч шел мимо, и БАТЭ не позволил счету стать разгромным до перерыва.
Ожидание третьего гола растянулось до 54-й минуты, когда Педро дерзко пошел в штрафную, но был лишен мяча. Снаряд отскочил за пределы площадки к Лофтус-Чику, который немедленно пробил — 3:0.
"Синие" по-прежнему контролировали игру, но при этом позволили себе расслабиться. В концовке матча расслабленность хозяев наложилась на период активности у их соперника, и БАТЭ отыграл один гол. Это Алексей Риос буквально внес мяч в ворота Аррисабалаги после подачи со штрафного к дальней штанге — 3:1.
Пропущенный в концовке гол слегка испортил впечатление от этой победы, но ненамного. "Челси" оказался командой гораздо более высокого уровня, нежели БАТЭ, без проблем это подтвердив. Выиграв все три первых матча, теперь "синие" имеют шесть очков преимущества над каждым из своих соперников по группе.
"Челси" (Англия) — БАТЭ (Белоруссия) — 3:2 (2:0)
Голы: Лофтус-Чик 2, 8, 53 — Риос 79
"Челси": Аррисабалага, Дзаппакоста, Кэхилл, Кристенсен, Палмери, Лофтус-Чик, Фабрегас, Ковачич (Канте 77), Педро (Хадсон-Одои 60), Жиру, Виллиан (Мосес 57).
25.10.2018 23:55
Просмотров: 671
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
и теперь понятно, почему реал слил ковачича в аренду
(ответить)
Если Чик сможет и в чемпионате такую игру показывать, то будет реальная угроза старта для Канте.
(ответить)
Ты не скаузер - ты всего лишь отброс!
(ответить)
Чик Хет трик
Изи вин
(ответить)
ска за такого мешка в воротах заплатили 90 лямов??
рофланебало
(ответить)
Чик красава, надеюсь будет почаще играть теперь. Жаль, что после третьего гола бросили играть и стали катать вату.
(ответить)
Чик заслужил старт против Бернли
(ответить)
Пропустить гол от команды с Снг. Даже с 80% основой Синие пропустили дома. Позорники
(ответить)
Вот они воспитанники Короля Лондона!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий