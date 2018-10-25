Уэлбек принес "Арсеналу" победу над "Спортингом"
Гол Данни Уэлбека в концовке матча позволил "Арсеналу" вырвать минимальную победу в выездном противостоянии со "Спортингом" и единолично возглавить свою группу Лиги Европы.
Наставник "канониров" Унаи Эмери поменял сразу шестерых игроков относительно победы 3:1 над "Лестером" в минувший уикенд. Среди прочих, доверие было оказано Маттео Гендузи, Мохамеду Эльнени, Данни Уэлбеку и получившему капитанскую повязку Аарону Рэмси.
В первом тайме гости имели определенное преимущество по владению мячом, но в атаке почти ничего не создали. "Спортинг" смотрелся острее, особенно выделялся Нани, который отметился ударом над перекладиной и едва не заработал пенальти. Еще в одном эпизоде Сократис Папастатопулос чуть было не схлопотал красную карточку.
После перерыва "Арсенал" добавил. Пьер-Эмерик Обамеянг отметился хорошим ударом, отраженным голкипером, а Уэлбек даже отправил мяч в ворота, но из-за фола на защитнике гол не был засчитан.
И все-таки "канонирам" удалось вырвать победу. За 13 минут до конца Обамеянг в касание пяткой сделал передачу, которую неудачно попытался перехватить экс-защитник "Ливерпуля" и "Сандерленда" Себастьян Коатес, на Уэлбека, а тот убежал к воротам и хладнокровно послал мяч в цель — 0:1.
Гости без каких-либо проблем довели дело до победы. "Спортингу" не хватило силенок, чтобы устроить финальный штурм.
"Арсенал" остался верен себе, многое позволив сопернику, но при этом сумев вырвать победу. Фортуна по-прежнему на стороне команды Унаи Эмери, и благодаря этим трем очкам "канониры" единолично возглавили свою группу Лиги Европы.
"Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) — 0:1 (0:0)
Гол: Уэлбек 77.
"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Папастатопулос, Холдинг, Джака, Гендузи, Эльнени (Торрейра 58), Рэмси, Мхитарян, Обамеянг (Ивоби 86), Уэлбек (Лакасетт 81).
25.10.2018 21:50
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Последние комментарии:
Пенсы-братья кто смотрит, что по игре? Чемпионская?
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Лофтус-Чик умница. Дубль за 10 минут.
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21.08.2018 13:38 #
keita
АПЛ постепенно превращается в чемпионат 2-х команд. Уж очень большая пропасть между МС/ЛФК и другими командами. Вангую анбиттен обоих до очной встречи, где и определится фаворит в борьбе за золото
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Источник: http://fapl.ru/posts/64701/?c=1#c6705056
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11 матчей победки
когда уже покер вручат ?
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борисовские бичуганы под шконари спрятались
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Да, колбаса сильнее канониров, хоть бы не было разгрома. жду много голов, надеюсь домашняя арена поможет победить
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Чик карает БАТЭ
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Вест Хэм
Кардифф Сити
Ньюкасл
Ворскла
Эвертон
Брентфорд
Уотфорд
Карабах
Фулхэм
Лестер
Спортинг
Ору. Встреться где-нибудь посередине ЛФК или Ттх и пи3да серии)). Такой дно-календарь.
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Пока портовые шлюхи позорят АПЛ в Европе, другие английские команды прославляют свою страну.
Эти портовые просто бесполезные куски говна.
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Ну че, Чирарт. Три колбасника (один экс) в составе.
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Там озил в сексуальный футбол играл с Лестером. Скоро в бутылочный сыграет
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Наерное проще проигрывать, когда говоришь про разъеб соперника
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Как же ЛФК разъебет этих недовыскочек, просто в предвкушении жесточайшей порки гг))
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основой еле еле обыграли разобранный спортинг
с такой игрой могут вообще на поле не выходить против лфк, техническое лучше чем 5-0
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ожидаемо
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Можно было все вопросы снимать в середине второго тайма. Два супермомента не забил Обамеянг... Холдинг, Гендузи - молодцы. Пока что сметаем все на своем пути.
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изи
типично мощный 2й тайм от Арсенала сыграл, судьи конечно доставили сегодня, чисто проплаченые УЕФА против Арсенала, бред
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