Уэлбек принес "Арсеналу" победу над "Спортингом"

Данни Уэлбек Гол Данни Уэлбека в концовке матча позволил "Арсеналу" вырвать минимальную победу в выездном противостоянии со "Спортингом" и единолично возглавить свою группу Лиги Европы.

Наставник "канониров" Унаи Эмери поменял сразу шестерых игроков относительно победы 3:1 над "Лестером" в минувший уикенд. Среди прочих, доверие было оказано Маттео Гендузи, Мохамеду Эльнени, Данни Уэлбеку и получившему капитанскую повязку Аарону Рэмси.

В первом тайме гости имели определенное преимущество по владению мячом, но в атаке почти ничего не создали. "Спортинг" смотрелся острее, особенно выделялся Нани, который отметился ударом над перекладиной и едва не заработал пенальти. Еще в одном эпизоде Сократис Папастатопулос чуть было не схлопотал красную карточку.

После перерыва "Арсенал" добавил. Пьер-Эмерик Обамеянг отметился хорошим ударом, отраженным голкипером, а Уэлбек даже отправил мяч в ворота, но из-за фола на защитнике гол не был засчитан.

И все-таки "канонирам" удалось вырвать победу. За 13 минут до конца Обамеянг в касание пяткой сделал передачу, которую неудачно попытался перехватить экс-защитник "Ливерпуля" и "Сандерленда" Себастьян Коатес, на Уэлбека, а тот убежал к воротам и хладнокровно послал мяч в цель — 0:1.

Гости без каких-либо проблем довели дело до победы. "Спортингу" не хватило силенок, чтобы устроить финальный штурм.

"Арсенал" остался верен себе, многое позволив сопернику, но при этом сумев вырвать победу. Фортуна по-прежнему на стороне команды Унаи Эмери, и благодаря этим трем очкам "канониры" единолично возглавили свою группу Лиги Европы.

"Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) — 0:1 (0:0)

Гол: Уэлбек 77.

"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Папастатопулос, Холдинг, Джака, Гендузи, Эльнени (Торрейра 58), Рэмси, Мхитарян, Обамеянг (Ивоби 86), Уэлбек (Лакасетт 81).



Метки Арсенал, Лига Европы, обзор матча, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2018 21:50

Количество просмотров Просмотров: 1720

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Последние комментарии:




  1. ry-l 25.10.2018 23:01 # ry-l
    Пенсы-братья кто смотрит, что по игре? Чемпионская?

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  2. sisyazavr 25.10.2018 22:51 # sisyazavr
    Лофтус-Чик умница. Дубль за 10 минут.

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  3. narcot 25.10.2018 22:51 # narcot
    21.08.2018 13:38 #
    keita

    АПЛ постепенно превращается в чемпионат 2-х команд. Уж очень большая пропасть между МС/ЛФК и другими командами. Вангую анбиттен обоих до очной встречи, где и определится фаворит в борьбе за золото
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/64701/?c=1#c6705056

    (ответить)

  4. memfis63 25.10.2018 22:48 # memfis63
    11 матчей победки
    когда уже покер вручат ?

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  5. narcot 25.10.2018 22:37 # narcot
    борисовские бичуганы под шконари спрятались

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  6. wilegend 25.10.2018 22:26 # wilegend
    Да, колбаса сильнее канониров, хоть бы не было разгрома. жду много голов, надеюсь домашняя арена поможет победить

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  7. mata05 25.10.2018 22:21 # mata05
    Чик карает БАТЭ

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  8. slash-lfc 25.10.2018 22:14 # slash-lfc
    Вест Хэм
    Кардифф Сити
    Ньюкасл
    Ворскла
    Эвертон
    Брентфорд
    Уотфорд
    Карабах
    Фулхэм
    Лестер
    Спортинг

    Ору. Встреться где-нибудь посередине ЛФК или Ттх и пи3да серии)). Такой дно-календарь.

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  9. jesus33 25.10.2018 22:06 # jesus33
    Пока портовые шлюхи позорят АПЛ в Европе, другие английские команды прославляют свою страну.
    Эти портовые просто бесполезные куски говна.

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  10. slash-lfc 25.10.2018 22:02 # slash-lfc
    Ну че, Чирарт. Три колбасника (один экс) в составе.

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  11. narcot 25.10.2018 22:00 # narcot
    Там озил в сексуальный футбол играл с Лестером. Скоро в бутылочный сыграет

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  12. lexa-arsenal 25.10.2018 21:58 # lexa-arsenal
    Наерное проще проигрывать, когда говоришь про разъеб соперника

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  13. slash-lfc 25.10.2018 21:56 # slash-lfc
    Как же ЛФК разъебет этих недовыскочек, просто в предвкушении жесточайшей порки гг))

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  14. melwood-lfc 25.10.2018 21:55 # melwood-lfc
    основой еле еле обыграли разобранный спортинг
    с такой игрой могут вообще на поле не выходить против лфк, техническое лучше чем 5-0

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  15. dannylucker 25.10.2018 21:55 # dannylucker
    ожидаемо

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  16. redwhitegun 25.10.2018 21:53 # redwhitegun
    Можно было все вопросы снимать в середине второго тайма. Два супермомента не забил Обамеянг... Холдинг, Гендузи - молодцы. Пока что сметаем все на своем пути.

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  17. reams 25.10.2018 21:51 # reams
    изи
    типично мощный 2й тайм от Арсенала сыграл, судьи конечно доставили сегодня, чисто проплаченые УЕФА против Арсенала, бред

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