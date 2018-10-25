Уэлбек принес "Арсеналу" победу над "Спортингом"

Гол Данни Уэлбека в концовке матча позволил "Арсеналу" вырвать минимальную победу в выездном противостоянии со "Спортингом" и единолично возглавить свою группу Лиги Европы.

Наставник "канониров" Унаи Эмери поменял сразу шестерых игроков относительно победы 3:1 над "Лестером" в минувший уикенд. Среди прочих, доверие было оказано Маттео Гендузи, Мохамеду Эльнени, Данни Уэлбеку и получившему капитанскую повязку Аарону Рэмси.



В первом тайме гости имели определенное преимущество по владению мячом, но в атаке почти ничего не создали. "Спортинг" смотрелся острее, особенно выделялся Нани, который отметился ударом над перекладиной и едва не заработал пенальти. Еще в одном эпизоде Сократис Папастатопулос чуть было не схлопотал красную карточку.



После перерыва "Арсенал" добавил. Пьер-Эмерик Обамеянг отметился хорошим ударом, отраженным голкипером, а Уэлбек даже отправил мяч в ворота, но из-за фола на защитнике гол не был засчитан.



И все-таки "канонирам" удалось вырвать победу. За 13 минут до конца Обамеянг в касание пяткой сделал передачу, которую неудачно попытался перехватить экс-защитник "Ливерпуля" и "Сандерленда" Себастьян Коатес, на Уэлбека, а тот убежал к воротам и хладнокровно послал мяч в цель — 0:1.



Гости без каких-либо проблем довели дело до победы. "Спортингу" не хватило силенок, чтобы устроить финальный штурм.



"Арсенал" остался верен себе, многое позволив сопернику, но при этом сумев вырвать победу. Фортуна по-прежнему на стороне команды Унаи Эмери, и благодаря этим трем очкам "канониры" единолично возглавили свою группу Лиги Европы.



"Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия) — 0:1 (0:0)



Гол: Уэлбек 77.



"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Папастатопулос, Холдинг, Джака, Гендузи, Эльнени (Торрейра 58), Рэмси, Мхитарян, Обамеянг (Ивоби 86), Уэлбек (Лакасетт 81).