Мартиаль отклонил очередное предложение МЮ о новом контракте

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль отверг свежее предложение клуба о новом контракте.

Как известно, действующее соглашение Мартиаля истекает уже в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев. Позиция "красных дьяволов" в переговорном процессе становится все более слабой с течением времени.



По информации Sky Sports, руководство "Юнайтед" инициировало переговоры с французом о новой сделке еще минувшим летом, вопреки готовности главного тренера Жозе Моуриньо продать Антони и озвученному агентом желанию самого игрока покинуть "Олд Траффорд".



С тех пор клубу так и не удалось убедить 22-летнего нападающего связать свое будущее с "Юнайтед", хотя диалог продолжается, и "дьяволы" сохраняют уверенность, что компромисс будет найден.



Добавим, что в этом сезоне Мартиаль пока не смог утвердиться в качестве игрока стартового состава, отметившись лишь четырьмя появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги и забив три гола.