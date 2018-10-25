Пирес считает, Санчес не должен был уходить из "Арсенала"

Легенда "Арсенала" Робер Пирес уверен, что Алексису Санчесу не стоило переходить в "Манчестер Юнайтед".

После трансфера Санчеса на "Олд Траффорд" прошло чуть более полугода, а чилиец уже является частым гостем на скамейке запасных и явно не ладит с Жозе Моуриньо. По мнению Пиреса, Алексис ошибся, покинув "Арсенал".



"Алексис был очень хорош в "Арсенале", он исключительный футболист и доказывал это каждые выходные. Я знаю его лично, и он казался мне отличным парнем. Он обладает невероятным профессионализмом".



"На мой взгляд, ему стоило остаться. Его уход удивил меня. В "Арсенале" он был одной из главных звезд, сказать такое про его статус в "Юнайтед" нельзя. Вдобавок, стиль "Арсенала" подходил ему гораздо больше", - цитирует Пиреса Goal.