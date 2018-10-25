Беттинелли заключил новый контракт с "Фулхэмом"

Голкипер "Фулхэма" Маркус Беттинелли заключил со своим клубом новый контракт до июня 2021 и опцией продления еще на 12 месяцев.

Беттинелли находится в системе лондонского клуба с 13 лет, дебютировав за первую команду в начале сезона 2014/15. С тех пор Маркус с переменным успехом борется за роль основного голкипера "дачников".



В прошлом сезоне 26-летний Беттинелли помог "Фулхэму" завоевать путевку в Премьер-Лигу. В этой кампании Маркус пропустил два первых матча, но затем вернулся в стартовый состав и своей игрой обратил на себя внимание даже главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.



Беттинелли вызвался в национальную команду как в сентябре, так и ранее в этом месяце. "Фулхэм" не мог оставить без внимания прогресс своего воспитанника, и сегодня Маркус получил свою награду в виде улучшенного контракта.