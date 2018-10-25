Мерсон: "Ливерпуль" разорвет "Арсенал" в клочья"

Пол Мерсон Экс-игрок "Арсенала" Пол Мерсон считает, что команда Унаи Эмери будет жестко бита, когда столкнется с соперником вроде "Ливерпуля".

Ранее в этом месяце Мерсон уже говорил, что его не впечатляет затяжная победная серия "канониров", которая на данный момент насчитывает уже 10 матчей с учетом всех соревнований.

С тех пор Пол остался при своем, продолжая верить, что успехи "Арсенала" обусловлены исключительно невысоким уровнем соперников.

"Может ли "Арсенал" считаться реальным претендентом на титул? Нет. Если они финишируют в топ-4, это будет громадной удачей для них".

"Не поймите меня неправильно. Они хорошо сыграли эти 10 матчей подряд, но когда дойдет до соперников вроде "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" — особенно "Ливерпуля" на "Эмирейтс" — я буду шокирован, если "Ливерпуль" не выиграет с перевесом в три гола. Они разорвут "Арсенал" в клочья", — сообщил Мерсон talkSPORT.



Метки Арсенал, Мерсон

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2018 19:00

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  1. jesus33 25.10.2018 19:27 # jesus33
    Успыпляют бдительность очкастого насекомого и прочего портового мусора.

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  2. only--liverpool 25.10.2018 19:21 # only--liverpool
    Как я и говорил Ливерпуль выйдет на ПИК формы как раз к матчу с Арсеналом, который со своей красивой игрой упрется в ливерпульский бетон обороны. Не думаю что будет разгром, но вероятнее победа Ливера.

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  3. dragonishka 25.10.2018 19:17 # dragonishka
    Ну все, это проеб Ливерпуля, или хотя бы ничья.

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  4. manifestant 25.10.2018 19:12 # manifestant
    Походу он сам прикололся и понял, что это наоборот мотивирует))

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  5. ccchelsea 25.10.2018 19:07 # ccchelsea
    Ну не в клочья, но разорвёт.

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  6. electric 25.10.2018 19:06 # electric
    Накаркает щас. Так то ЛФК должен побеждать в эконом режиме.

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  7. sisyazavr 25.10.2018 19:01 # sisyazavr
    Правильно, надо мотивировать Арс чтобы у тех наконец появились яйца

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