Мерсон: "Ливерпуль" разорвет "Арсенал" в клочья"

Экс-игрок "Арсенала" Пол Мерсон считает, что команда Унаи Эмери будет жестко бита, когда столкнется с соперником вроде "Ливерпуля".

Ранее в этом месяце Мерсон уже говорил, что его не впечатляет затяжная победная серия "канониров", которая на данный момент насчитывает уже 10 матчей с учетом всех соревнований.



С тех пор Пол остался при своем, продолжая верить, что успехи "Арсенала" обусловлены исключительно невысоким уровнем соперников.



"Может ли "Арсенал" считаться реальным претендентом на титул? Нет. Если они финишируют в топ-4, это будет громадной удачей для них".



"Не поймите меня неправильно. Они хорошо сыграли эти 10 матчей подряд, но когда дойдет до соперников вроде "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" — особенно "Ливерпуля" на "Эмирейтс" — я буду шокирован, если "Ливерпуль" не выиграет с перевесом в три гола. Они разорвут "Арсенал" в клочья", — сообщил Мерсон talkSPORT.