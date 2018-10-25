Мерсон: "Ливерпуль" разорвет "Арсенал" в клочья"
Экс-игрок "Арсенала" Пол Мерсон считает, что команда Унаи Эмери будет жестко бита, когда столкнется с соперником вроде "Ливерпуля".
Ранее в этом месяце Мерсон уже говорил, что его не впечатляет затяжная победная серия "канониров", которая на данный момент насчитывает уже 10 матчей с учетом всех соревнований.
С тех пор Пол остался при своем, продолжая верить, что успехи "Арсенала" обусловлены исключительно невысоким уровнем соперников.
"Может ли "Арсенал" считаться реальным претендентом на титул? Нет. Если они финишируют в топ-4, это будет громадной удачей для них".
"Не поймите меня неправильно. Они хорошо сыграли эти 10 матчей подряд, но когда дойдет до соперников вроде "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" — особенно "Ливерпуля" на "Эмирейтс" — я буду шокирован, если "Ливерпуль" не выиграет с перевесом в три гола. Они разорвут "Арсенал" в клочья", — сообщил Мерсон talkSPORT.
25.10.2018 19:00
Просмотров: 760
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Успыпляют бдительность очкастого насекомого и прочего портового мусора.
(ответить)
Как я и говорил Ливерпуль выйдет на ПИК формы как раз к матчу с Арсеналом, который со своей красивой игрой упрется в ливерпульский бетон обороны. Не думаю что будет разгром, но вероятнее победа Ливера.
(ответить)
Ну все, это проеб Ливерпуля, или хотя бы ничья.
(ответить)
Походу он сам прикололся и понял, что это наоборот мотивирует))
(ответить)
Ну не в клочья, но разорвёт.
(ответить)
Накаркает щас. Так то ЛФК должен побеждать в эконом режиме.
(ответить)
Правильно, надо мотивировать Арс чтобы у тех наконец появились яйца
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий