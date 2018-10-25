Озил очень благодарен Венгеру

Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил благодарен Арсену Венгеру за то, что становился на его на защиту от критики.

Именно Венгер в 2013 году подписал Озила, потратив 43 миллиона фунтов из клубного бюджета. Под руководством Арсена немец трижды выиграл Кубок Англии и однажды стал лучшим ассистентом Премьер-Лиги.



По словам Месута, он до сих пор благодарен тренеру, который в конце прошлого сезона покинул "Арсенал" спустя 22 года работы в клубе. Озил помнит, что Венгер регулярно защищал его от критики в прессе.



"Он всегда меня защищал, всегда меня поддерживал. Он делал это так, как никто другой. Я благодарен ему лично и благодарен за то, что он был моим тренером. Буду очень рад, если он возглавит какой-нибудь клуб", - написал Озил в твиттере.