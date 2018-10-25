Глеб: "Сложно сказать, почему я ушел из "Арсенала"

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб признался, что жалеет об уходе из "Арсенала", где он провел лучшие годы своей карьеры.

За плечами у белоруса три года выступлений в "Арсенале" при Арсене Венгере. Глеб был частью команды, которая в 2008 году добралась до финала Лиги Чемпионов и проиграла там "Барселоне".



Как раз в "Барселону" Александр затем и ушел, однако проявить себя там не смог и больше уже никогда не показывал того отличного футбола, как в "Арсенале". В преддверии матча Лиги Европы против "Челси" 37-летний Глеб вспомнил о лучшем отрезке своей карьеры.



"В "Арсенале" я великолепно проводил время, то было лучшее время в моей жизни. Я любил клуб, тренеров, друзей. Невероятно. Я жил в мечте. Сложно сказать, почему я ушел".



"Реализовал ли я свой потенциал? Нет, я наделал ошибок. Поэтому я не могу быть на 100 процентов доволен своей карьерой. Переход в "Барсу" был тяжелым решением, после которого все было ошибкой. Я загубил свои лучшие годы".



"Я наслаждался своей жизнью в "Арсенале". Я просыпался с улыбкой, приезжал на тренировку и получал удовольствие. Сеск Фабрегас, (Матье) Фламини, (Томаш) Росицки и Робин (Ван Перси) были моими лучшими друзьями. Мы были словно братья. Мы наслаждались компанией друг друга и с закрытыми глазами знали, кто где располагается на поле", — сообщил Глеб The Telegraph.