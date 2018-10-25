"Ливерпуль" получил 72 миллиона фунтов призовых от УЕФА

Юрген Клопп Выступление на европейской арене принесло "Ливерпулю" больше всех денег из числа английских клубов — 72 миллиона фунтов.

В прошлом сезоне команда Юргена Клоппа добралась до финала Лиги Чемпионов, но решающий матч проиграла в Киеве "Реалу" со счетом 3:1. Утешением для "красных" стали отличные призовые.

Больше, чем "Ливерпуль", в прошлом сезоне получили только "Реал" (78 млн. фунтов) и "Рома" (74.1 млн. фунтов). Сошедший с дистанции в 1/4 финала "Манчестер Сити" заработал 56.4 млн. фунтов.

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" в прошлом сезоне выбыли из борьбы уже в 1/8 финала, а потому были вынуждены довольствоваться 35.7 и 54.2 млн. фунтов, соответственно.

"Арсенал", который в прошлом сезоне выступал в Лиге Европы и остановился на полуфинальной стадии, получил призовые в размере 32.7 млн. фунтов.



Метки Арсенал, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, УЕФА, финансы

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2018 16:00

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  1. jesus33 25.10.2018 16:13 # jesus33
    Откуда: Кызыл-кия Киргизия

    Источник: http://fapl.ru/users/chr1s8rown/

    почему все болелы портовни живут в жопах мира?

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  2. chr1s8rown 25.10.2018 16:08 # chr1s8rown
    ЛФК всех разебал .
    если б не подлый ромос , ушастый был б наш

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