"Ливерпуль" получил 72 миллиона фунтов призовых от УЕФА

Выступление на европейской арене принесло "Ливерпулю" больше всех денег из числа английских клубов — 72 миллиона фунтов.

В прошлом сезоне команда Юргена Клоппа добралась до финала Лиги Чемпионов, но решающий матч проиграла в Киеве "Реалу" со счетом 3:1. Утешением для "красных" стали отличные призовые.



Больше, чем "Ливерпуль", в прошлом сезоне получили только "Реал" (78 млн. фунтов) и "Рома" (74.1 млн. фунтов). Сошедший с дистанции в 1/4 финала "Манчестер Сити" заработал 56.4 млн. фунтов.



"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" в прошлом сезоне выбыли из борьбы уже в 1/8 финала, а потому были вынуждены довольствоваться 35.7 и 54.2 млн. фунтов, соответственно.



"Арсенал", который в прошлом сезоне выступал в Лиге Европы и остановился на полуфинальной стадии, получил призовые в размере 32.7 млн. фунтов.