Озил продолжает болеть за сборную Германии

Капитан "Арсенала" Месут Озил признался, что продолжает болеть за сборную Германии, несмотря на скандальный уход из команды этим летом.

Обвинив президента немецкой федерации футбола в расизм, Озил покинул сборную Германии сразу после провального Чемпионата Мира. Йоахим Лев пытался образумить Месута, но плеймейкер не ответил на звонки тренера и не захотел встретиться лично.



Тем не менее, Озил продолжает следить за игрой сборной и болеть за нее. Несмотря на турецкие корни, Месут по-прежнему поддерживает Германию и желает ей всего наилучшего.



"Я всегда поддерживал сборную Германии, я поддерживал ее с самого детства. Там у меня осталось много друзей, поэтому я продолжаю болеть за команду", - цитирует Озила ESPN.