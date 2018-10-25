Озил продолжает болеть за сборную Германии

Месут Озил Капитан "Арсенала" Месут Озил признался, что продолжает болеть за сборную Германии, несмотря на скандальный уход из команды этим летом.

Обвинив президента немецкой федерации футбола в расизм, Озил покинул сборную Германии сразу после провального Чемпионата Мира. Йоахим Лев пытался образумить Месута, но плеймейкер не ответил на звонки тренера и не захотел встретиться лично.

Тем не менее, Озил продолжает следить за игрой сборной и болеть за нее. Несмотря на турецкие корни, Месут по-прежнему поддерживает Германию и желает ей всего наилучшего.

"Я всегда поддерживал сборную Германии, я поддерживал ее с самого детства. Там у меня осталось много друзей, поэтому я продолжаю болеть за команду", - цитирует Озила ESPN.




Метки Арсенал, Озил, сборная Германии

Автор foxmcfc   

Дата 25.10.2018 15:00

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