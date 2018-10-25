Озил продолжает болеть за сборную Германии
Капитан "Арсенала" Месут Озил признался, что продолжает болеть за сборную Германии, несмотря на скандальный уход из команды этим летом.
Обвинив президента немецкой федерации футбола в расизм, Озил покинул сборную Германии сразу после провального Чемпионата Мира. Йоахим Лев пытался образумить Месута, но плеймейкер не ответил на звонки тренера и не захотел встретиться лично.
Тем не менее, Озил продолжает следить за игрой сборной и болеть за нее. Несмотря на турецкие корни, Месут по-прежнему поддерживает Германию и желает ей всего наилучшего.
"Я всегда поддерживал сборную Германии, я поддерживал ее с самого детства. Там у меня осталось много друзей, поэтому я продолжаю болеть за команду", - цитирует Озила ESPN.
25.10.2018 15:00
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Ох уж эти расисты
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