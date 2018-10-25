Конте не контактировал с "Реалом"

Антонио Конте Брат Антонио Конте сообщил, что "Реал" не обращался к бывшему главному тренеру "Челси" с предложением о работе.

Только накануне стало известно, что испанский гранд рассматривает кандидатуру Конте в качестве замены для Хулена Лопетеги, который провалил старт своего дебютного сезона в Мадриде.

Однако информация о том, что "Реал" вступил в переговоры с итальянцем, не соответствует действительности. Антонио никак не контактировал с президентом "сливочных" Флорентино Пересом.

"Антонио сейчас в отпуске, предложений от "Реала" он не получал. Да, у них замечательный клуб, но никаких контактов с Антонио не было", - сообщил брат Конте Даниэле Goal.




Метки Конте, Реал, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 25.10.2018 14:00

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  1. godlike 25.10.2018 15:00 # godlike
    вообще похоже на блеф и дезориентацию челси
    ну а может быть тупо пока не обратились, лопетеги же на месте все еще

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  2. chebrec 25.10.2018 14:19 # chebrec
    Всё в напряжении

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