Конте не контактировал с "Реалом"
Брат Антонио Конте сообщил, что "Реал" не обращался к бывшему главному тренеру "Челси" с предложением о работе.
Только накануне стало известно, что испанский гранд рассматривает кандидатуру Конте в качестве замены для Хулена Лопетеги, который провалил старт своего дебютного сезона в Мадриде.
Однако информация о том, что "Реал" вступил в переговоры с итальянцем, не соответствует действительности. Антонио никак не контактировал с президентом "сливочных" Флорентино Пересом.
"Антонио сейчас в отпуске, предложений от "Реала" он не получал. Да, у них замечательный клуб, но никаких контактов с Антонио не было", - сообщил брат Конте Даниэле Goal.
25.10.2018 14:00
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вообще похоже на блеф и дезориентацию челси
ну а может быть тупо пока не обратились, лопетеги же на месте все еще
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Всё в напряжении
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