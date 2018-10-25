Конте не контактировал с "Реалом"

Брат Антонио Конте сообщил, что "Реал" не обращался к бывшему главному тренеру "Челси" с предложением о работе.

Только накануне стало известно, что испанский гранд рассматривает кандидатуру Конте в качестве замены для Хулена Лопетеги, который провалил старт своего дебютного сезона в Мадриде.



Однако информация о том, что "Реал" вступил в переговоры с итальянцем, не соответствует действительности. Антонио никак не контактировал с президентом "сливочных" Флорентино Пересом.



"Антонио сейчас в отпуске, предложений от "Реала" он не получал. Да, у них замечательный клуб, но никаких контактов с Антонио не было", - сообщил брат Конте Даниэле Goal.