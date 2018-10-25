Гвардиола не будет тренировать другой клуб Премьер-Лиги

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола пообещал, что не возглавит другой клуб Премьер-Лиги после ухода с "Этихад".

За два года в "Сити" испанец привел "горожан" к чемпионскому титул Премьер-Лиги и победе в Кубке Лиги. Одновременно с этим команда установила несколько исторических рекордов.



Гвардиола намерен развить успех до окончания своего контракта и заслужить любовь всех поклонников "Сити". В знак уважения Пеп пообещал, что не возглавит прямого конкурента "горожан" после отъезда с "Этихад".



"Каждому нравится быть любимым, в этом весь наш секрет. Я хочу остаться манкунианцем на всю оставшуюся жизнь. Я всегда буду фанатом "Ман Сити" и никогда не стану тренировать другой клуб Премьер-Лиги, потому что я чувствую любовь наших болельщиков", - сообщил Гвардиола в интервью BBC Radio 5 Live.