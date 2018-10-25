Де Брюйне волнуется насчет поля "Уэмбли"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне сомневается, что его команда покажет фирменный футбол на поле "Уэмбли".
Качество газона на домашнем стадионе "шпор" сильно пострадало в этом сезоне, однако сыграть против "Манчестер Сити" лондонцам придется спустя сутки после матча NFL (американскому футболу). Де Брюйне уверен, что это сработает против "горожан".
"Я помню, как мы играли на стадионе NFL перед началом сезона. Если честно, поле было далеко не лучшего качества, играть на нем было неприятно. Мы надеемся, что на этот раз все будет в порядке. В противном случае мы не сможем показать свой футбол".
"Я не знаю, поберегут ли меня в понедельник, но я предпочел бы сыграть, чем остаться на лавке. Я упорно работал, чтобы вернуться в состав. Теперь мне хотелось бы соответствовать ритму команды", - сообщил Де Брюйне The Telegraph.
25.10.2018 12:00
Просмотров: 1033
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
все равно не буду смотреть матч, в англии у Ман сити нету конкурентов, жду очередной 0-5 0-6, Ман сити это уровень Барселоны, Реала, Баварии
(ответить)
Тоттенхэм сознательно затягивает с переездом на новый стадион, чтобы успеть сыграть на этом огороде с МС, Ливерпулем и Челси
(ответить)
зато для навесов ттх подходит! уверен они рады такому состоянию поля. хоть какой то шанс появился!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий