Шервуд: "Тоттенхэм" сможет выиграть Лигу Европы, если туда попадет"

Бывший игрок и тренер "Тоттенхэма" Тим Шервуд считает, что выбывание в Лигу Европы стало бы не такой плохой вещью для "шпор".

Пока что выступление "Тоттенхэма" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов сопряжено с одним лишь разочарованием. "Шпоры" обиднейшим образом потерпели поражение от "Интера", затем ничего не смогли противопоставить "Барселоне", а накануне вечером упустили победу против ПСВ, владея подавляющим преимуществом.



После ничьей 2:2 в Эйндховене наставник лондонцев Маурисио Почеттино признал, что его команда лишилась реальных шансов на выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Однако Шервуд считает, что третье место в группе и выбывание в Лигу Европы могло бы подарить "шпорам" возможность выиграть трофей.



"Если они попадут в Лигу Европы, думаю, они смогут выиграть ее. Обычно Лигу Европы рассматривают как помеху для выступления в своем чемпионате, ведь ты играешь в четверг, а затем снова в воскресенье, но я убежден, что "Тоттенхэм" нуждается в трофее".



"Думаю, это реальная возможность для них. Это будет непросто, потому что там много матчей, и приходится много путешествовать, а состав у них не самый глубокий. Возможно, им стоит обратиться на трансферный рынок в январе в зависимости от того, где они будут выступать".



"Сегодня был один из тех самых вечеров — ПСВ везло во всем. Думаю, удача отвернулась от "Тоттенхэма", все было против них сегодня. Они должны привести себя в чувство, и Маурисио не дурак. Он скажет парням правду, ведь они сыграли хорошо. Они могут быть расстроены, но в их игре было много хороших вещей", — сообщил Шервуд в эфире Sky Sports.