Анонс матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы

Пьер-Эмерик Обамеянг В четверг вечером "Арсенал" и "Челси" проведут свои поединки в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

СПОРТИНГ — АРСЕНАЛ 19:55

Это будет встреча лидеров Группы E, которые набрали по шесть очков, оставив две другие команды квартета, "Ворсклу" и "Карабах" с пустыми руками. "Арсенал" будет настроен продлить свою победную серию на второй десяток матчей.

Предыдущий раз "Спортинг" пересекался с "Арсеналом" во 2-м раунде Кубка Ярмарок сезона 1969/70, и тогда в Лиссабоне была зафиксирована безголевая ничья, но дома "канониры" выиграли 3:0.

"Арсенал" еще никогда не обыгрывал португальские команды на выезде — три ничьи и три поражения.

"Спортинг" выиграл все три последних встречи с английскими командами в Лиге Европы.

Унаи Эмери как тренер проиграл только один из 20 своих матчей на групповом этапе Лиги Европы.

В этом розыгрыше Лиги Европы за "Арсенал" забивали шесть различных игроков — больше, чем за какую-либо другую команду.

Этот выезд из-за травм задней поверхности бедра пропускают защитники "Арсенала" Сеад Колашинац и Начо Монреаль. Петр Чех и Эйнсли Мэйтланд-Найлс уже вернулись к полноценным тренировкам, но в Лиссабоне не сыграют. Сократис Папастатопулос под вопросом, хоть и поехал с командой.

ЧЕЛСИ — КАРДИФФ 22:00

Как и "Арсенал", "Челси" выиграл оба своих первых матча на групповом этапе и еще одной победой может приблизить выход в плей-офф. БАТЭ имеет в своем активе три очка, ранее одолев "Види" и затем разгромно уступив ПАОКу.

Прежде "Челси" еще никогда не встречался с белорусскими командам.

БАТЭ проиграл три из четырех последних встреч с командами из Англии, включая две с "Арсеналом" в прошлом сезоне с общим счетом 2:10.

"Челси" надеется впервые выиграть три первых матча на групповом этапе какого-либо европейского турнира с сезона 2010/11, когда "синим" удалось подобное в Лиге Чемпионов.

Победа 0:2 в гостях у "Види" прервала 12-матчевую безвыигрышную серию БАТЭ на выезде в рамках еврокубков, не считая квалификацию.

В этом розыгрыше Лиги Европы "Челси" нанес 50 ударов — больше всех. Правда, только 10 из них пришлись в створ, и лишь два стали голами.

Из-за проблем со спиной этот матч пропустит лучший бомбардир "Челси" Эден Азар. Жоржиньо получит отдых. Надеются на редкую возможность сыграть Андреас Кристенсен и Рубен Лофтус-Чик. Итам Ампаду травмирован.



Метки Арсенал, БАТЭ, Лига Европы, Спортинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2018 10:15

Количество просмотров Просмотров: 838

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Последние комментарии:




  1. reams 25.10.2018 11:24 # reams
    А вот и топчики подъехали, после вчерашней бестолковой портовни, найс

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  2. kipeloff89 25.10.2018 11:19 # kipeloff89
    Соситей - Лион 1-2
    ПСЖ - Лион 5-0
    Ливерпуль - ПСЖ 3-2

    Итого: со счетом 10-3 Великий Ливерпуль выдрал очко 3ему клубу Мочистира!

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  3. monsieurgood 25.10.2018 11:17 # monsieurgood
    уууу, михажло повело.

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  4. chebrec 25.10.2018 11:15 # chebrec
    Владелец итальянского «Наполи» Аурелио Ди Лаурентис заявил, что таймы в футболе необходимо сделать короче. Слова функционера приводит Le Parisiene.

    «Мы уничтожаем футбол. Мы должны смотреть в будущее, потому что молодые люди сейчас погружены в видеоигры. Мы тонем. Через восемь лет вы увидите, что дети, которые родились сейчас, не будут заинтересованы в футболе (...). Наша ошибка в том, что мы старые идиоты. Есть же много скучных матчей! Игры слишком долгие — и ты засыпаешь», — сказал Ди Лаурентис.

    По его мнению, в футболе должно быть два тайма по 30 минут, а между ними — перерыв на две или три минуты. «Если больше, то зачем тогда нужны тренеры?» — вопросил владелец «Наполи».

    Его клуб вечером 24 октября сыграл вничью с ПСЖ в выездном матче Лиги чемпионов. Неаполитанцы вели с разницей в один мяч, однако пропустили на 93-й минуте.

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  5. el-ray 25.10.2018 11:14 # el-ray
    gaytv все не угомонится со своим коконором и кебабом.

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  6. chebrec 25.10.2018 11:13 # chebrec
    Атлетическая комиссия штата Невада продлила дисквалификацию российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и ирландского бойца Конора Макгрегора до завершения расследования инцидента после турнира UFC 229 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает MMAFighting.

    Отмечается, что окончательное решение в отношении бойцов будет принято 10 декабря. Также комиссия решила вернуть Нурмагомедову 50 процентов гонорара от удержанных двух миллионов долларов.

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  7. rentv 25.10.2018 11:13 # rentv
    Интересно, если пожаловаться Кадырову на каких нибудь долбоёбов с фапла, как скоро они перестанут быть такими смелыми?

    Кадыров ведь говорил, что готов заставить отвечать людей за свои слова в сети

    (ответить)

  8. rentv 25.10.2018 11:11 # rentv
    Блять, уже Лобов Кадырову очко лижет)))

    Ещё немного и Конор в Грозный извиняться поедет, мне кажется

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  9. mata-hazard 25.10.2018 11:11 # mata-hazard
    Косово - это Сербия! Крым - это Россия!
    украина - это говно!

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  10. naby-keita 25.10.2018 11:11 # naby-keita
    у местных пенсов коленки начали трястись только от одного упоминания аутсайдера Кардиффа.
    С таким настроем Челси никогда не станет топ-клубом.

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  11. chebrec 25.10.2018 11:11 # chebrec
    Камон Челси!

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  12. j-silver 25.10.2018 11:07 # j-silver
    ЧЕЛСИ — КАРДИФФ = Челси - БАТЭ

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  13. bulgar 25.10.2018 11:07 # bulgar
    чому "ЧЕЛСИ — КАРДИФФ 22:00"???

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  14. el-ray 25.10.2018 10:59 # el-ray
    Клопп: "У игроков лазерный фокус на достижении проеба по результату сезона"

    Источник: http://fapl.ru/

    Адекватно

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  15. artur-f50 25.10.2018 10:58 # artur-f50
    спортинг - Арсенал фора 0, или все таки п2 ребят?

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  16. papka-legend 25.10.2018 10:57 # papka-legend
    Челси похуй кого обыгрывать. БАТЭ, Кардифф, Видеофон - одна хуета.

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  17. mancunia-planet 25.10.2018 10:53 # mancunia-planet
    Улачи Кардифу

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  18. jesus33 25.10.2018 10:52 # jesus33
    Наполи - СИТИ 2-4
    Наполи -портовня 1-0

    ПСЖ - сербы 6:0
    Портовня - сербы 4-0 (две пенки)

    Всё что нужно знать об уровне второй команды портового мухосранска.

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  19. kipeloff89 25.10.2018 10:51 # kipeloff89
    ЧЕЛСИ — КАРДИФФ 22:00

    Источник: http://fapl.ru/posts/66157/?c=1

    Михаил, как Кардифф в ЛЕ попал?

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  20. arsenalekc 25.10.2018 10:50 # arsenalekc
    Наш матч посолидней будет)) Спортинг - это вам не кардиф-шмердиф

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