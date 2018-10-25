Анонс матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы
В четверг вечером "Арсенал" и "Челси" проведут свои поединки в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
СПОРТИНГ — АРСЕНАЛ 19:55
Это будет встреча лидеров Группы E, которые набрали по шесть очков, оставив две другие команды квартета, "Ворсклу" и "Карабах" с пустыми руками. "Арсенал" будет настроен продлить свою победную серию на второй десяток матчей.
Предыдущий раз "Спортинг" пересекался с "Арсеналом" во 2-м раунде Кубка Ярмарок сезона 1969/70, и тогда в Лиссабоне была зафиксирована безголевая ничья, но дома "канониры" выиграли 3:0.
"Арсенал" еще никогда не обыгрывал португальские команды на выезде — три ничьи и три поражения.
"Спортинг" выиграл все три последних встречи с английскими командами в Лиге Европы.
Унаи Эмери как тренер проиграл только один из 20 своих матчей на групповом этапе Лиги Европы.
В этом розыгрыше Лиги Европы за "Арсенал" забивали шесть различных игроков — больше, чем за какую-либо другую команду.
Этот выезд из-за травм задней поверхности бедра пропускают защитники "Арсенала" Сеад Колашинац и Начо Монреаль. Петр Чех и Эйнсли Мэйтланд-Найлс уже вернулись к полноценным тренировкам, но в Лиссабоне не сыграют. Сократис Папастатопулос под вопросом, хоть и поехал с командой.
ЧЕЛСИ — КАРДИФФ 22:00
Как и "Арсенал", "Челси" выиграл оба своих первых матча на групповом этапе и еще одной победой может приблизить выход в плей-офф. БАТЭ имеет в своем активе три очка, ранее одолев "Види" и затем разгромно уступив ПАОКу.
Прежде "Челси" еще никогда не встречался с белорусскими командам.
БАТЭ проиграл три из четырех последних встреч с командами из Англии, включая две с "Арсеналом" в прошлом сезоне с общим счетом 2:10.
"Челси" надеется впервые выиграть три первых матча на групповом этапе какого-либо европейского турнира с сезона 2010/11, когда "синим" удалось подобное в Лиге Чемпионов.
Победа 0:2 в гостях у "Види" прервала 12-матчевую безвыигрышную серию БАТЭ на выезде в рамках еврокубков, не считая квалификацию.
В этом розыгрыше Лиги Европы "Челси" нанес 50 ударов — больше всех. Правда, только 10 из них пришлись в створ, и лишь два стали голами.
Из-за проблем со спиной этот матч пропустит лучший бомбардир "Челси" Эден Азар. Жоржиньо получит отдых. Надеются на редкую возможность сыграть Андреас Кристенсен и Рубен Лофтус-Чик. Итам Ампаду травмирован.
25.10.2018 10:15
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А вот и топчики подъехали, после вчерашней бестолковой портовни, найс
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Соситей - Лион 1-2
ПСЖ - Лион 5-0
Ливерпуль - ПСЖ 3-2
Итого: со счетом 10-3 Великий Ливерпуль выдрал очко 3ему клубу Мочистира!
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уууу, михажло повело.
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Владелец итальянского «Наполи» Аурелио Ди Лаурентис заявил, что таймы в футболе необходимо сделать короче. Слова функционера приводит Le Parisiene.
«Мы уничтожаем футбол. Мы должны смотреть в будущее, потому что молодые люди сейчас погружены в видеоигры. Мы тонем. Через восемь лет вы увидите, что дети, которые родились сейчас, не будут заинтересованы в футболе (...). Наша ошибка в том, что мы старые идиоты. Есть же много скучных матчей! Игры слишком долгие — и ты засыпаешь», — сказал Ди Лаурентис.
По его мнению, в футболе должно быть два тайма по 30 минут, а между ними — перерыв на две или три минуты. «Если больше, то зачем тогда нужны тренеры?» — вопросил владелец «Наполи».
Его клуб вечером 24 октября сыграл вничью с ПСЖ в выездном матче Лиги чемпионов. Неаполитанцы вели с разницей в один мяч, однако пропустили на 93-й минуте.
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gaytv все не угомонится со своим коконором и кебабом.
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Кадыров ведь говорил, что готов заставить отвечать людей за свои слова в сети
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Блять, уже Лобов Кадырову очко лижет)))
Ещё немного и Конор в Грозный извиняться поедет, мне кажется
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Косово - это Сербия! Крым - это Россия!
украина - это говно!
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у местных пенсов коленки начали трястись только от одного упоминания аутсайдера Кардиффа.
С таким настроем Челси никогда не станет топ-клубом.
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Камон Челси!
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ЧЕЛСИ — КАРДИФФ = Челси - БАТЭ
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чому "ЧЕЛСИ — КАРДИФФ 22:00"???
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Клопп: "У игроков лазерный фокус на достижении проеба по результату сезона"
Источник: http://fapl.ru/
Адекватно
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спортинг - Арсенал фора 0, или все таки п2 ребят?
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Челси похуй кого обыгрывать. БАТЭ, Кардифф, Видеофон - одна хуета.
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Улачи Кардифу
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Наполи - СИТИ 2-4
Наполи -портовня 1-0
ПСЖ - сербы 6:0
Портовня - сербы 4-0 (две пенки)
Всё что нужно знать об уровне второй команды портового мухосранска.
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ЧЕЛСИ — КАРДИФФ 22:00
Источник: http://fapl.ru/posts/66157/?c=1
Михаил, как Кардифф в ЛЕ попал?
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Наш матч посолидней будет)) Спортинг - это вам не кардиф-шмердиф
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