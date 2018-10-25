Анонс матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг вечером "Арсенал" и "Челси" проведут свои поединки в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

СПОРТИНГ — АРСЕНАЛ 19:55



Это будет встреча лидеров Группы E, которые набрали по шесть очков, оставив две другие команды квартета, "Ворсклу" и "Карабах" с пустыми руками. "Арсенал" будет настроен продлить свою победную серию на второй десяток матчей.



Предыдущий раз "Спортинг" пересекался с "Арсеналом" во 2-м раунде Кубка Ярмарок сезона 1969/70, и тогда в Лиссабоне была зафиксирована безголевая ничья, но дома "канониры" выиграли 3:0.



"Арсенал" еще никогда не обыгрывал португальские команды на выезде — три ничьи и три поражения.



"Спортинг" выиграл все три последних встречи с английскими командами в Лиге Европы.



Унаи Эмери как тренер проиграл только один из 20 своих матчей на групповом этапе Лиги Европы.



В этом розыгрыше Лиги Европы за "Арсенал" забивали шесть различных игроков — больше, чем за какую-либо другую команду.



Этот выезд из-за травм задней поверхности бедра пропускают защитники "Арсенала" Сеад Колашинац и Начо Монреаль. Петр Чех и Эйнсли Мэйтланд-Найлс уже вернулись к полноценным тренировкам, но в Лиссабоне не сыграют. Сократис Папастатопулос под вопросом, хоть и поехал с командой.



ЧЕЛСИ — КАРДИФФ 22:00



Как и "Арсенал", "Челси" выиграл оба своих первых матча на групповом этапе и еще одной победой может приблизить выход в плей-офф. БАТЭ имеет в своем активе три очка, ранее одолев "Види" и затем разгромно уступив ПАОКу.



Прежде "Челси" еще никогда не встречался с белорусскими командам.



БАТЭ проиграл три из четырех последних встреч с командами из Англии, включая две с "Арсеналом" в прошлом сезоне с общим счетом 2:10.



"Челси" надеется впервые выиграть три первых матча на групповом этапе какого-либо европейского турнира с сезона 2010/11, когда "синим" удалось подобное в Лиге Чемпионов.



Победа 0:2 в гостях у "Види" прервала 12-матчевую безвыигрышную серию БАТЭ на выезде в рамках еврокубков, не считая квалификацию.



В этом розыгрыше Лиги Европы "Челси" нанес 50 ударов — больше всех. Правда, только 10 из них пришлись в створ, и лишь два стали голами.



Из-за проблем со спиной этот матч пропустит лучший бомбардир "Челси" Эден Азар. Жоржиньо получит отдых. Надеются на редкую возможность сыграть Андреас Кристенсен и Рубен Лофтус-Чик. Итам Ампаду травмирован.