Клопп надеется, что Салах развеял сомнения людей насчет своей формы
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что дубль Мохамеда Салаха против "Црвены Звезды" развеет сомнения насчет формы египетского нападающего.
Салах оказался под давлением с самого старта нового сезона, не сумев воспроизвести свою впечатляющую результативность прошлой кампании. Однако в среду вечером Мохамед забил свой пятый и шестой голы, и теперь Клопп надеется, что люди перестанут сомневаться насчет формы его подопечного.
"Это хорошо. Может быть, теперь мы сможем перестать говорить насчет этого. Его дубль должен немного помочь. Лично я в нем не сомневался, он сам не сомневался, но раз вы постоянно спрашивали об этом, значит думаете, что нечто не в порядке или кто-то несчастлив".
"Не нужно постоянно думать, как вам снова забивать. Это возможно только через упорную работу, через проникновения в правильные зоны. Если ваши партнеры по команде видят вас в правильные моменты, и если вы совершаете правильные рывки, тогда вы будете забивать", — цитирует Клоппа The Guardian.
Добавим, что теперь на счету Салаха 50 голов за "Ливерпуль". Этой отметки Мохамед достиг за 65 матчей — быстрее, чем какой-либо другой игрой в истории мерсисайдского клуба.
25.10.2018 10:00
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Последние комментарии:
Смешно конечно ожидать ответа Салаха повторения прошлого сезона, а ещё смешнее хейтить его за то, что он этого не сделает. Но забивать он будет достаточно потому, что очень подходит клопповскому Ливерпулю, да и игрок хороший. Надеюсь, вчерашний матч поможет ему закрыть психологические вопросы и вопросы с формой.
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Нормального человека мухамедом не назовут.
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ну да црвене с пенальти забивать эт называется сомнения развеять
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Действительно, сомнений нет, Салах играет как дно и бледная тень себя прошлогоднего.
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Щас опять наяривать начнут на салаха
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