Эмери хочет добавить баланса игре "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что хочет добавить своей команде баланса, улучшив игру в обороне без ущерба для атаки.

В двух последних матчах Премьер-Лиги — против "Ньюкасла" и "Лестера" — "канониры" периодами демонстрировали просто искрометный футбол, забив суммарно восемь голов. Однако в каждом из них не обошлось без пропущенного мяча.



Всего в этом сезоне Премьер-Лиги "Арсенал" забил уже 22 гола — лишь "Манчестер Сити" больше. Теперь Эмери хочет подтянуть до этого уровня оборонительную игру, потому что в данный момент наблюдается определенный перекос в сторону атаки.



"Мы хотим баланса. Баланса между тем, чтобы много забивать, и тем, чтобы не пропускать много голов. Индивидуальная результативность игроков очень важна для меня, как и для болельщиков, чтобы наслаждаться игрой. Забитые голы важны для зрелища".



"На мой взгляд, обретение баланса позволит нам много забивать с помощью различных игроков. Я хочу, чтобы наши нападающие имели много моментов, но при этом наша игра в обороне стала бы более сбалансированной", — цитирует Эмери The Telegraph.