Де Брюйне уверен, что европейские гранды опасаются "Сити"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне уверен, что европейские гранды опасаются его команды в Лиге Чемпионов.
Еще до убедительной победы над "Шахтером" со счетом 0:3 главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выразил мнение, что его команда пока не созрела для победы в Лиге Чемпионов.
Однако Де Брюйне, который во вторник впервые в этом сезоне появился в стартовом составе "Сити", убежден, что среди традиционных фаворитов соревнования совершенно точно нет недооценки угрозы, исходящей от чемпионов Премьер-Лиге.
"Думаю, другие большие клубы в любом случае опасаются нас. Мы проиграли "Лиону", поэтому нам было важно реабилитироваться, и теперь мы хотим стать первыми в группе. Впереди еще три матча, и предстоит проделать много работы".
"Мы просто стараемся побеждать в каждом матче, а там посмотрим, куда это нас приведет, но есть около 10 команд, которые способны выиграть Лигу Чемпионов", — приводит слова Де Брюйне Sky Sports.
25.10.2018 08:00
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Сомневаюсь, в АПЛ да, грозная сила. В ЛЧ, увы, на уровне Бенфики, Монако и Порто.
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де бревне несёт бред
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есть около 10 команд, которые способны выиграть Лигу Чемпионов
и вас там нет, к счастью
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