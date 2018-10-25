Де Брюйне уверен, что европейские гранды опасаются "Сити"

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне уверен, что европейские гранды опасаются его команды в Лиге Чемпионов.

Еще до убедительной победы над "Шахтером" со счетом 0:3 главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выразил мнение, что его команда пока не созрела для победы в Лиге Чемпионов.

Однако Де Брюйне, который во вторник впервые в этом сезоне появился в стартовом составе "Сити", убежден, что среди традиционных фаворитов соревнования совершенно точно нет недооценки угрозы, исходящей от чемпионов Премьер-Лиге.

"Думаю, другие большие клубы в любом случае опасаются нас. Мы проиграли "Лиону", поэтому нам было важно реабилитироваться, и теперь мы хотим стать первыми в группе. Впереди еще три матча, и предстоит проделать много работы".

"Мы просто стараемся побеждать в каждом матче, а там посмотрим, куда это нас приведет, но есть около 10 команд, которые способны выиграть Лигу Чемпионов", — приводит слова Де Брюйне Sky Sports.



Метки Де Брюйне, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2018 08:00

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  1. jayspearingagent 25.10.2018 09:24 # jayspearingagent
    Сомневаюсь, в АПЛ да, грозная сила. В ЛЧ, увы, на уровне Бенфики, Монако и Порто.

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  2. chr1s8rown 25.10.2018 08:59 # chr1s8rown
    де бревне несёт бред

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  3. naby-keita 25.10.2018 08:02 # naby-keita
    есть около 10 команд, которые способны выиграть Лигу Чемпионов

    и вас там нет, к счастью

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