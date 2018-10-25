Де Брюйне уверен, что европейские гранды опасаются "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне уверен, что европейские гранды опасаются его команды в Лиге Чемпионов.

Еще до убедительной победы над "Шахтером" со счетом 0:3 главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выразил мнение, что его команда пока не созрела для победы в Лиге Чемпионов.



Однако Де Брюйне, который во вторник впервые в этом сезоне появился в стартовом составе "Сити", убежден, что среди традиционных фаворитов соревнования совершенно точно нет недооценки угрозы, исходящей от чемпионов Премьер-Лиге.



"Думаю, другие большие клубы в любом случае опасаются нас. Мы проиграли "Лиону", поэтому нам было важно реабилитироваться, и теперь мы хотим стать первыми в группе. Впереди еще три матча, и предстоит проделать много работы".



"Мы просто стараемся побеждать в каждом матче, а там посмотрим, куда это нас приведет, но есть около 10 команд, которые способны выиграть Лигу Чемпионов", — приводит слова Де Брюйне Sky Sports.