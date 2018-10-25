"Эвертон" получит новый стадион не раньше сезона 2023/24

"Эвертон" сможет обзавестись новым стадионом взамен "Гудисон Парк" не раньше сезона 2023/24.

Как известно, "ириски" уже много лет вынашивают планы по переезду с 40-тысячного на "Гудисон Парк" на более просторную арену, однако по-настоящему процесс сдвинулся с мертвой точки только после прихода в число акционеров клуба Фархада Мошири.



В прошлом году "Эвертон" проводил интенсивные консультации с городскими властями по поводу участков земли, где можно построить новый стадион. В конце концов клуб остановился на портовом районе Брэмли Мур Док, а стоимость реализации проекта была оценена в 500 миллионов фунтов.



Выступая на ежегодном собрании акционеров "Эвертона" в январе, Роберт Элстоун, на тот момент занимавший пост исполнительного директора, говорил, что "ириски" надеются сыграть свой первый матч на новом стадионе уже в августе 2022. Однако теперь эти сроки были сдвинуты на 12 месяцев.



Как сообщает The Guardian, клуб обратится за разрешением на строительство только через год. А до тех пор "Эвертон" будет проводить публичные слушания, а также определит источник финансирования — скорее всего, "ириски" не будут занимать у городских властей, как они изначально планировали, а найдут частных инвесторов с индивидуальными условиями.



Ожидается, что вместимость нового стадиона составит 50-55 тыс. зрителей.