Хави: "Мои команды никогда не будут играть в стиле Моуриньо"

Хави и Жозе Моуриньо Легенда "Барселоны" Хави заявил, что стиль главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо является для него образцом того, как не нужно играть в футбол.

В данный момент 38-летний полузащитник доигрывает свою карьеру в Катаре, но уже задумывается о том, чем будет заниматься после. Мысли Хави связаны с тренерской работой, однако каталонец заранее знает, какой стиль для него неприемлем.

"Моуриньо — тренер очень оборонительного плана, и играть против его "Интера" было нелегко. Таков его футбол, и он также ставил его в "Челси" и "Реале".

"Он учитывает каждую деталь, не дает тебе свободы и пространства. Я же люблю футбол другого вида. Это не критика, но я просто не получаю удовольствие от такого рода игры, и мои команды никогда не будут играть подобным образом", — сообщил Хави Corriere dello Sport.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Хави

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. danny949494 25.10.2018 06:59 # danny949494
    Его команды брали два ЛЧ и чемпионство 4 странах. Посмотрим на "твои".

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  2. antiterror 25.10.2018 06:20 # antiterror
    Посмотрим, как "твои" команды будут играть.

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