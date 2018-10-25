Хави: "Мои команды никогда не будут играть в стиле Моуриньо"

Легенда "Барселоны" Хави заявил, что стиль главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо является для него образцом того, как не нужно играть в футбол.

В данный момент 38-летний полузащитник доигрывает свою карьеру в Катаре, но уже задумывается о том, чем будет заниматься после. Мысли Хави связаны с тренерской работой, однако каталонец заранее знает, какой стиль для него неприемлем.



"Моуриньо — тренер очень оборонительного плана, и играть против его "Интера" было нелегко. Таков его футбол, и он также ставил его в "Челси" и "Реале".



"Он учитывает каждую деталь, не дает тебе свободы и пространства. Я же люблю футбол другого вида. Это не критика, но я просто не получаю удовольствие от такого рода игры, и мои команды никогда не будут играть подобным образом", — сообщил Хави Corriere dello Sport.