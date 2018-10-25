Клопп похвалил Салаха, Шакири и Фабиньо

После разгромной победы над "Црвеной Звездой" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил Мохамеда Салаха, Джердана Шакири и Фабиньо.

В среду вечером "Црвене Звезде" повезло отделаться всего четырьмя пропущенными голами. "Красные" имели тотальное преимущество на протяжении всех 90 минут, не использовав несколько выходов один на один и не реализовав пенальти.



Дублем в этот вечер отметился Салах, достигнув отметки в 50 голов за мерсисайдский клуб с учетом всех соревнований. Для этого ему потребовалось всего 65 матчей, однако Клопп считает, что похвалы заслуживает и Шакири, сделавший результативную передачу на Мохамеда.



"Думаю, он поблагодарит своих партнеров по команде, потому что сложно забивать голы без этих удивительных пасов, прострелов. В случае с первым голом Шак гениально ему подыграл".



"Если ты упорно трудишься, занимаешь правильные позиции, если твои партнеры видят тебя, если ты совершаешь правильные рывки, то будешь забивать. 50 голов — это исключительное количество. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе. Какой следующий рекорд он может побить?" — цитирует Клоппа The Telegraph.



Также Юрген похвалил полузащитника Фабиньо, который лишь во второй раз в этом сезоне появился в стартовом составе "Ливерпуля".



"Подарком на его День рождения стало не то, что он получил место в стартовом составе, а то, что мы сыграли по его любимой схеме с двумя шестыми номерами!"



"Он сыграл действительно хорошо, и было приятно за этим наблюдать. Он был очень агрессивен и поспевал везде. До этого матча он достаточно долго не играл, и это его второй старт с начала сезона, но все получилось хорошо, действительно хорошо".



"Ему удалось произвести впечатление сегодня вечером. Когда игрок хорошо играет матч, это всегда помогает. Это только начало, поэтому давайте продолжать в том же духе", — цитирует Клоппа Sky Sports.