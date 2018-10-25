Клопп похвалил Салаха, Шакири и Фабиньо
После разгромной победы над "Црвеной Звездой" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил Мохамеда Салаха, Джердана Шакири и Фабиньо.
В среду вечером "Црвене Звезде" повезло отделаться всего четырьмя пропущенными голами. "Красные" имели тотальное преимущество на протяжении всех 90 минут, не использовав несколько выходов один на один и не реализовав пенальти.
Дублем в этот вечер отметился Салах, достигнув отметки в 50 голов за мерсисайдский клуб с учетом всех соревнований. Для этого ему потребовалось всего 65 матчей, однако Клопп считает, что похвалы заслуживает и Шакири, сделавший результативную передачу на Мохамеда.
"Думаю, он поблагодарит своих партнеров по команде, потому что сложно забивать голы без этих удивительных пасов, прострелов. В случае с первым голом Шак гениально ему подыграл".
"Если ты упорно трудишься, занимаешь правильные позиции, если твои партнеры видят тебя, если ты совершаешь правильные рывки, то будешь забивать. 50 голов — это исключительное количество. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе. Какой следующий рекорд он может побить?" — цитирует Клоппа The Telegraph.
Также Юрген похвалил полузащитника Фабиньо, который лишь во второй раз в этом сезоне появился в стартовом составе "Ливерпуля".
"Подарком на его День рождения стало не то, что он получил место в стартовом составе, а то, что мы сыграли по его любимой схеме с двумя шестыми номерами!"
"Он сыграл действительно хорошо, и было приятно за этим наблюдать. Он был очень агрессивен и поспевал везде. До этого матча он достаточно долго не играл, и это его второй старт с начала сезона, но все получилось хорошо, действительно хорошо".
"Ему удалось произвести впечатление сегодня вечером. Когда игрок хорошо играет матч, это всегда помогает. Это только начало, поэтому давайте продолжать в том же духе", — цитирует Клоппа Sky Sports.
25.10.2018 02:00
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