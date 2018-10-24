"Ливерпуль" сокрушил "Црвену Звезду" и возглавил Группу C

Отправив в ворота "Црвены Звезды" четыре безответных мяча, "Ливерпуль" захватил лидерство в своей группе Лиги Чемпионов.

Спустя неделю после перенесенной операции на пальце руки в стартовый состав "красных" вернулся Садио Мане. Также появились с первых минут Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Джердан Шакири и Роберто Фирмино.



Первые минут 10 хозяева присматривались к сопернику, после чего совершили два опасных подхода к воротам, но в первом случае удар Фирмино был заблокирован собственным одноклубником, а во втором Мохамед Салах не реализовал выход один на один, проиграв дуэль голкиперу.



И все-таки "Црвена Звезда" продержалась недолго. На 20-й минуте Эндрю Робертсон подключился по левому флангу, получил своевременный пас от Шакири и прострелил к 11-метровой отметке, где Фирмино переложил снаряд с ноги на ногу и поразил ворота — 1:0.



Преимущество "Ливерпуля" и далее не вызывало никаких вопросов, однако прицел у "красных" был несколько сбит. Тем не менее, на последней минуте тайма второй гол случился. Шакири буквально вложил мяч в ногу Салаха, который ворвался в штрафную и поразил ближний угол ворот — 2:0.



С началом второго тайма хозяева принялись утюжить сербскую команду, и та очень скоро ошиблась, с нарушением правил остановив Мане в штрафной. Салах уверенно реализовал назначенный пенальти — 3:0.



После трех голов "Ливерпуль" позволил себе расслабиться, однако "Црвена Звезда" по-прежнему не подавала признаков жизни. На 76-й минуте рефери назначил еще один пенальти в ворота гостей, за игру рукой, однако голкипер перевел удар Мане в перекладину.



И все же на 80-й минуте Мане исправился, получив классный пас от вышедшего на замену Даниэля Старриджа и ткнув мяч в угол ворот — 4:0.



В остатке матча зрители могли увидеть и пятый гол, но Адам Лаллана, другой появившийся со скамейки игрок, загубил выход один на один, а Мане, перед которым тоже оставался лишь голкипер, послал мяч мимо.



"Ливерпуль" одержал довольно легкую победу и показал симпатичный футбол, несмотря на сугубо оборонительную манеру игры "Црвены Звезды". Благодаря этим трем очкам и ничьей между ПСЖ и "Наполи" "красные" захватили лидерство в Группе C с шестью очками.



"Ливерпуль" (Англия) — "Црвена Звезда" (Сербия) — 4:0 (2:0)



Голы: Фирмино 20, Салах 45, 51 (пен), Мане 80.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон (Морено 82), Фабиньо, Вейналдум, Шакири (Лаллана 68), Салах (Старридж 73), Фирмино, Мане.



"Црвена Звезда": Борян, Стойкович, Дегенек, Бабич, Гобелич, Эбесилио (Йованчич 65), Йовичич (Чаушич 75), Бен-Набуан (Шимич 81), Крстичич, Срнич, Боакье.



Предупреждения: Стойкович, Крстичич, Йованчич, Гобелич, Йовичич.