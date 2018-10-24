"Ливерпуль" сокрушил "Црвену Звезду" и возглавил Группу C

Ливерпуль Отправив в ворота "Црвены Звезды" четыре безответных мяча, "Ливерпуль" захватил лидерство в своей группе Лиги Чемпионов.

Спустя неделю после перенесенной операции на пальце руки в стартовый состав "красных" вернулся Садио Мане. Также появились с первых минут Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Джердан Шакири и Роберто Фирмино.

Первые минут 10 хозяева присматривались к сопернику, после чего совершили два опасных подхода к воротам, но в первом случае удар Фирмино был заблокирован собственным одноклубником, а во втором Мохамед Салах не реализовал выход один на один, проиграв дуэль голкиперу.

И все-таки "Црвена Звезда" продержалась недолго. На 20-й минуте Эндрю Робертсон подключился по левому флангу, получил своевременный пас от Шакири и прострелил к 11-метровой отметке, где Фирмино переложил снаряд с ноги на ногу и поразил ворота — 1:0.

Преимущество "Ливерпуля" и далее не вызывало никаких вопросов, однако прицел у "красных" был несколько сбит. Тем не менее, на последней минуте тайма второй гол случился. Шакири буквально вложил мяч в ногу Салаха, который ворвался в штрафную и поразил ближний угол ворот — 2:0.

С началом второго тайма хозяева принялись утюжить сербскую команду, и та очень скоро ошиблась, с нарушением правил остановив Мане в штрафной. Салах уверенно реализовал назначенный пенальти — 3:0.

После трех голов "Ливерпуль" позволил себе расслабиться, однако "Црвена Звезда" по-прежнему не подавала признаков жизни. На 76-й минуте рефери назначил еще один пенальти в ворота гостей, за игру рукой, однако голкипер перевел удар Мане в перекладину.

И все же на 80-й минуте Мане исправился, получив классный пас от вышедшего на замену Даниэля Старриджа и ткнув мяч в угол ворот — 4:0.

В остатке матча зрители могли увидеть и пятый гол, но Адам Лаллана, другой появившийся со скамейки игрок, загубил выход один на один, а Мане, перед которым тоже оставался лишь голкипер, послал мяч мимо.

"Ливерпуль" одержал довольно легкую победу и показал симпатичный футбол, несмотря на сугубо оборонительную манеру игры "Црвены Звезды". Благодаря этим трем очкам и ничьей между ПСЖ и "Наполи" "красные" захватили лидерство в Группе C с шестью очками.

"Ливерпуль" (Англия) — "Црвена Звезда" (Сербия) — 4:0 (2:0)

Голы: Фирмино 20, Салах 45, 51 (пен), Мане 80.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон (Морено 82), Фабиньо, Вейналдум, Шакири (Лаллана 68), Салах (Старридж 73), Фирмино, Мане.

"Црвена Звезда": Борян, Стойкович, Дегенек, Бабич, Гобелич, Эбесилио (Йованчич 65), Йовичич (Чаушич 75), Бен-Набуан (Шимич 81), Крстичич, Срнич, Боакье.

Предупреждения: Стойкович, Крстичич, Йованчич, Гобелич, Йовичич.



Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча, Црвена Звезда

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2018 23:55

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. kos9k 25.10.2018 00:26 # kos9k
    Отличная игра. Фабиньо срочно в основу вместо пятки, Шакири тоже был хорош. Центр защиты-топ, Ловрен отныне на подхвате, хотя возможен очередной перевод Гомеса на фланг. Кстати, очень нихуево освежил атаку выход Старриджа, тип еще не безнадежен.

    ничейка в параллельном матче с отскоком псж на овер 90 минуте-наполи привет кееек

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  2. only--liverpool 25.10.2018 00:20 # only--liverpool
    Скриньте мои слова. Ливерпуль только начинает разыгрываться. Травма Салах, неразбериха в полузащите. Стерпится-слюбится. В один прекрасный момент Ливерпуль начнет давить катком всех подряд... Такова жизнь...

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  3. redspool 25.10.2018 00:16 # redspool
    Начала матч Црвена Звезда неплохо, но уже после первого гола Ливерпуля на поле играла одна команда. Тройка нападения хозяев хоть и забила четыре гола, позволяла себе местами слабую реализацию - тот же Салах до 45 минуты постоянно терял мяч. Отлично сыграл Фабиньо и это его лучший матч в составе ЛФК, будет интересно понаблюдать за ним против соперника классом повыше. Вейналдум и Шакири ему отлично помогали и центр поля был просто полностью за Ливерпулем на протяжении всего матча.

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  4. electric 25.10.2018 00:14 # electric
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    угадайте ресурс

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  5. sausage 25.10.2018 00:13 # sausage
    Разнесли по клопповской классике. Пусть соперник далеко не самый сильный, но всё равно приятно. Ливерпуль на первом месте, ПСЖ сосёт, а Наполи ещё ждёт кипящий Энфилд. Теперь выиграть, пох как, у Кардиффа и недельку спокойно отдыхать и готовиться к Арсеналу, пока конкуренты будут мучиться в КАЛе.
    PS Тухель - тренер ниочём. А как на него тут многие дрочили... До сих пор не пойму за какие заслуги?

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  6. chebrec 25.10.2018 00:12 # chebrec
    Ох ох ох 4-0
    Ожидаемо

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  7. girasimus 25.10.2018 00:08 # girasimus
    Црвена звезда только первые 20 минут показала свой хребет. ЛФК тем не менее сбил темп противника, слаженность, сыгранность новых вышедших игроко&#769;в показал прогматичный и динамичный футбол. Фабиньо в основу, Хендо на лавку. Шакири можно по чаще выпускать. Особых притензий в принципе никому нет.
    С победой!!!!

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  8. dannylucker 25.10.2018 00:08 # dannylucker
    а потом болелы ливера чет кукарекают
    «Манчестер Сити» - первая английская команда, которая в гостях сумела обыграть:

    Менхенгладбахскую «Боруссию»
    «Севилью»
    «Наполи»
    «Шахтер»

    До «Манчестер Сити» ни одна английская команда не могла победить в гостях эти команды.

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  9. benefactor 25.10.2018 00:07 # benefactor
    На экваторе - первые. Две победы и выход с первого. И, пожалуйста, в 1/8 на Порто, там просто офигенно тосить :)

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  10. monsieurgood 25.10.2018 00:06 # monsieurgood
    молодцы колбасные, поздравляю, четко.

    ттх, чо тут скажешь, красиво

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  11. melwood-lfc 25.10.2018 00:05 # melwood-lfc
    Мане актрису стал включать последние игры

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  12. only--liverpool 25.10.2018 00:03 # only--liverpool
    Повторюсь надо выходить ТОЛЬКО с 1 места.

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  13. only--liverpool 25.10.2018 00:02 # only--liverpool
    Идеальный расклад. Карты в руки. Осталось только не лажать.

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  14. excellent 25.10.2018 00:01 # excellent
    Топовейшая победа лучшего клуба Англии. Просто охуенная. Салах вернулся. Фабиньо - игрок матча.
    Хотелось бы ещё отметить судейство. Такого топово судьи давно не видывал, изумительная работа арбитра.
    ПСЖ поделил очки с Нвполи, збс. След матч в Неаполе тож ничья, у ЛФК 9 очков и изи выход из группы.
    Aliez! Aliez! Aliez!

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  15. dannylucker 25.10.2018 00:01 # dannylucker
    Короче фавориты ЛЧ: Сити, Барса, Ювентус, мэй би наполи

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  16. girasimus 25.10.2018 00:01 # girasimus
    Вот и хейтики повылазили)).

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  17. skychnie-oboi 25.10.2018 00:00 # skychnie-oboi
    Все как и ожидалось.Божественный ЛФК как и подобает красным богам - возглавляют группу смерти.Сильнейшую группу в этом розыгрыше ЛЧ!

    Вива ЛФК.Великий ты клуб просто Великий.
    Юнва!

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  18. reams 24.10.2018 23:59 # reams
    скаузеры совсем ебнулись что ль? обыграли только Звезду, а орут будто лч выйграли, еще и оргию тут устроили бля

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  19. electric 24.10.2018 23:59 # electric
    просто т о п а р и

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