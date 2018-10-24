"Ливерпуль" сокрушил "Црвену Звезду" и возглавил Группу C
Отправив в ворота "Црвены Звезды" четыре безответных мяча, "Ливерпуль" захватил лидерство в своей группе Лиги Чемпионов.
Спустя неделю после перенесенной операции на пальце руки в стартовый состав "красных" вернулся Садио Мане. Также появились с первых минут Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Джердан Шакири и Роберто Фирмино.
Первые минут 10 хозяева присматривались к сопернику, после чего совершили два опасных подхода к воротам, но в первом случае удар Фирмино был заблокирован собственным одноклубником, а во втором Мохамед Салах не реализовал выход один на один, проиграв дуэль голкиперу.
И все-таки "Црвена Звезда" продержалась недолго. На 20-й минуте Эндрю Робертсон подключился по левому флангу, получил своевременный пас от Шакири и прострелил к 11-метровой отметке, где Фирмино переложил снаряд с ноги на ногу и поразил ворота — 1:0.
Преимущество "Ливерпуля" и далее не вызывало никаких вопросов, однако прицел у "красных" был несколько сбит. Тем не менее, на последней минуте тайма второй гол случился. Шакири буквально вложил мяч в ногу Салаха, который ворвался в штрафную и поразил ближний угол ворот — 2:0.
С началом второго тайма хозяева принялись утюжить сербскую команду, и та очень скоро ошиблась, с нарушением правил остановив Мане в штрафной. Салах уверенно реализовал назначенный пенальти — 3:0.
После трех голов "Ливерпуль" позволил себе расслабиться, однако "Црвена Звезда" по-прежнему не подавала признаков жизни. На 76-й минуте рефери назначил еще один пенальти в ворота гостей, за игру рукой, однако голкипер перевел удар Мане в перекладину.
И все же на 80-й минуте Мане исправился, получив классный пас от вышедшего на замену Даниэля Старриджа и ткнув мяч в угол ворот — 4:0.
В остатке матча зрители могли увидеть и пятый гол, но Адам Лаллана, другой появившийся со скамейки игрок, загубил выход один на один, а Мане, перед которым тоже оставался лишь голкипер, послал мяч мимо.
"Ливерпуль" одержал довольно легкую победу и показал симпатичный футбол, несмотря на сугубо оборонительную манеру игры "Црвены Звезды". Благодаря этим трем очкам и ничьей между ПСЖ и "Наполи" "красные" захватили лидерство в Группе C с шестью очками.
"Ливерпуль" (Англия) — "Црвена Звезда" (Сербия) — 4:0 (2:0)
Голы: Фирмино 20, Салах 45, 51 (пен), Мане 80.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон (Морено 82), Фабиньо, Вейналдум, Шакири (Лаллана 68), Салах (Старридж 73), Фирмино, Мане.
"Црвена Звезда": Борян, Стойкович, Дегенек, Бабич, Гобелич, Эбесилио (Йованчич 65), Йовичич (Чаушич 75), Бен-Набуан (Шимич 81), Крстичич, Срнич, Боакье.
Предупреждения: Стойкович, Крстичич, Йованчич, Гобелич, Йовичич.
24.10.2018 23:55
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Последние комментарии:
Отличная игра. Фабиньо срочно в основу вместо пятки, Шакири тоже был хорош. Центр защиты-топ, Ловрен отныне на подхвате, хотя возможен очередной перевод Гомеса на фланг. Кстати, очень нихуево освежил атаку выход Старриджа, тип еще не безнадежен.
ничейка в параллельном матче с отскоком псж на овер 90 минуте-наполи привет кееек
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Скриньте мои слова. Ливерпуль только начинает разыгрываться. Травма Салах, неразбериха в полузащите. Стерпится-слюбится. В один прекрасный момент Ливерпуль начнет давить катком всех подряд... Такова жизнь...
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Начала матч Црвена Звезда неплохо, но уже после первого гола Ливерпуля на поле играла одна команда. Тройка нападения хозяев хоть и забила четыре гола, позволяла себе местами слабую реализацию - тот же Салах до 45 минуты постоянно терял мяч. Отлично сыграл Фабиньо и это его лучший матч в составе ЛФК, будет интересно понаблюдать за ним против соперника классом повыше. Вейналдум и Шакири ему отлично помогали и центр поля был просто полностью за Ливерпулем на протяжении всего матча.
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угадайте ресурс
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Разнесли по клопповской классике. Пусть соперник далеко не самый сильный, но всё равно приятно. Ливерпуль на первом месте, ПСЖ сосёт, а Наполи ещё ждёт кипящий Энфилд. Теперь выиграть, пох как, у Кардиффа и недельку спокойно отдыхать и готовиться к Арсеналу, пока конкуренты будут мучиться в КАЛе.
PS Тухель - тренер ниочём. А как на него тут многие дрочили... До сих пор не пойму за какие заслуги?
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Ох ох ох 4-0
Ожидаемо
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Црвена звезда только первые 20 минут показала свой хребет. ЛФК тем не менее сбил темп противника, слаженность, сыгранность новых вышедших игроко́в показал прогматичный и динамичный футбол. Фабиньо в основу, Хендо на лавку. Шакири можно по чаще выпускать. Особых притензий в принципе никому нет.
С победой!!!!
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а потом болелы ливера чет кукарекают
«Манчестер Сити» - первая английская команда, которая в гостях сумела обыграть:
Менхенгладбахскую «Боруссию»
«Севилью»
«Наполи»
«Шахтер»
До «Манчестер Сити» ни одна английская команда не могла победить в гостях эти команды.
(ответить)
На экваторе - первые. Две победы и выход с первого. И, пожалуйста, в 1/8 на Порто, там просто офигенно тосить :)
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молодцы колбасные, поздравляю, четко.
ттх, чо тут скажешь, красиво
(ответить)
Мане актрису стал включать последние игры
(ответить)
Повторюсь надо выходить ТОЛЬКО с 1 места.
(ответить)
Идеальный расклад. Карты в руки. Осталось только не лажать.
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Топовейшая победа лучшего клуба Англии. Просто охуенная. Салах вернулся. Фабиньо - игрок матча.
Хотелось бы ещё отметить судейство. Такого топово судьи давно не видывал, изумительная работа арбитра.
ПСЖ поделил очки с Нвполи, збс. След матч в Неаполе тож ничья, у ЛФК 9 очков и изи выход из группы.
Aliez! Aliez! Aliez!
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Короче фавориты ЛЧ: Сити, Барса, Ювентус, мэй би наполи
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Вот и хейтики повылазили)).
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Все как и ожидалось.Божественный ЛФК как и подобает красным богам - возглавляют группу смерти.Сильнейшую группу в этом розыгрыше ЛЧ!
Вива ЛФК.Великий ты клуб просто Великий.
Юнва!
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скаузеры совсем ебнулись что ль? обыграли только Звезду, а орут будто лч выйграли, еще и оргию тут устроили бля
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просто т о п а р и
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