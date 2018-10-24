Почеттино признал, что "Тоттенхэм" не заслуживает места в плей-офф Лиги Чемпионов

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признал, что со своей игрой его команда не заслуживает места в плей-офф Лиги Чемпионов.

Выезд в Эйндховен изначально выглядел определяющим для шансов "шпор" выйти из группы. Подопечные Почеттино пропустили первыми, однако затем забили два гола и уверенно контролировали игру.



Воплотить свое подавляющее игровое преимущество в третий гол "Тоттенхэму" не удалось, а затем Уго Льорис схлопотал удаление за фол последней надежды, и ПСВ реализовал численное преимущество — 2:2. Почеттино лишь осталось признать, что его команда не заслуживает места в 1/8 финала.



"Сегодня мы сыграли недостаточно хорошо. Если ты не выигрываешь такого рода матч, то очень сложно претендовать на выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Для нас практически все кончено. У нас только одно очко после трех матчей. Будет очень сложно выйти из группы".



"Мы доминировали, но следовало играть агрессивнее и забить больше. Выводы после этого матча простые, а счет на табло. Легко искать виноватого, перекладывать вину на рефери или Уго, но мы этого делать не будем".



"На мой взгляд, там не было красной карточки, но я не виню рефери. Я не собираюсь винить кого-либо из игроков. Я виню себя. Я несу ответственность. Мы не выиграли. Если вам нужен виноватый, то это я".



"Уго не нужно извиняться. В футболе постоянно случаются ошибки. Такого рода игровые ситуации бывают часто, и иногда голкипера удаляют".



"Мы не заслужили победу. Одно дело — показать, что ты на том же уровне, что и "Барселона", а другое — играть с ПСВ и иметь массу возможностей для победы. Однако в футболе ты не всегда получаешь, что заслуживаешь, здесь важно забить больше соперника. Нам это не удалось, и потому нам так грустно", — цитирует Почеттино Daily Mirror.