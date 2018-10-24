"Тоттенхэм" упустил победу против ПСВ

Люк Де Йонг "Тоттенхэм" резко ухудшил свои шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов, вдесятером упустив победу против ПСВ — 2:2.

Относительно победы над "Вест Хэмом" в субботу в стартовом составе "шпор" появились Мусса Дембеле, Кристиан Эриксен и Сон Хен Мин. Они заменили Муссу Сиссоко, Харри Уинкса и Эрика Ламелу.

Матч начался относительно спокойно, но постепенно гости стали прибирать инициативу в свои руки. На 18-й минуте только перекладина уберегла ПСВ от пропущенного гола после удара Харри Кейна с рикошетом.

Гол назревал и на 29-й минуте случился — правда, в другие ворота. Давинсон Санчес отдал неудобный пас назад Тоби Алдервейрелду, и того обокрал Ирвинг Лосано, после чего убежал к воротам Уго Льориса. Бельгийский защитник попытался исправить свою ошибку и почти настиг оппонента, однако из-за отчаянного подката случился рикошет, который не оставил голкиперу шансов на спасение — 1:0.

Спустя четыре минуты Санчес добил мяч в ворота ПСВ после удара Алдервейрелда и сейва голкипера, однако лайнсмен зафиксирован нарушение правил, и гол не был засчитан.

"Тоттенхэм" не опустил руки и продолжил атаковать, за что был вознагражден на 39-й минуте. Эриксен сделал передачу на правый край Кирану Триппьеру, который тут же прострелил низом в район 11-метровой отметки под удар Лукасу Моуре — 1:1.

Последнее слово в первом тайме все же осталось за хозяевами. Это Гастон Перейро нанес удар с рикошетом из пределов штрафной площади, но мяч попал в перекладину.

С началом второго тайма "шпоры" основательно прижали соперника и уже на 54-й минуте повели в счете. Эриксен выполнил отличный навес с левого фланга к дальней штанге, где Кейн пробил головой с отскоком от газона — 1:2.

В дальнейшем "Тоттенхэм" доминировал в игре. Однажды хозяева только с линии ворот вынесли мяч, а в другом эпизоде перекладина спасла ПСВ после удара вышедшего на замену Ламелы.

После перерыва ПСВ совершенно ничего не показывал впереди — до 79-й минуты, когда Лосано убежал в прорыв, и Льорис был вынужден сбивать Ирвинга за пределами штрафной. В результате Уго получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Естественно, игра изменилась. ПСВ навалился и очень легко реализовал численное преимущество. На 87-й минуте Люк Де Йонг подправил мяч в ворота после неуклюжего удара Пабло Росарио — 2:2.

Ничейный счет категорически не устраивал гостей, и они пошли вдесятером вперед из последних сил, однако оставшихся минут им не хватило для еще одного гола.

После своего второго гола "Тоттенхэм" владел просто колоссальным преимуществом и был обязан легко и непринужденно прикончить интригу, однако этого не сделал и затем поплатился, оказавшись на грани выбывания из Лиги Чемпионов.

ПСВ (Голландия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 2:2 (1:1)

Голы: Лосано 29, Де Йонг 87 — Моура 39, Кейн 54.

ПСВ: Зут, Думфрис, Швааб, Виргевер, Анхелиньо, Росарио, Хендрикс, Перейро (Гакпо 83), Мален, Лосано, Де Йонг.

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Дайер, Дембеле (Уинкс 74), Моура (Ламела 64), Эриксен, Сон (Ворм 81), Кейн.

Предупреждения:Анхелиньо, Думфрис, Росарио — Дембеле

Удаление: Льорис 79.



Метки Лига Чемпионов, обзор матча, ПСВ, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2018 21:50

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Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 24.10.2018 22:44 # skychnie-oboi
    Робертсон IQ=пинс

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  2. liverfun 24.10.2018 22:44 # liverfun
    годная игра, вот только опять забывают забивать

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  3. only--liverpool 24.10.2018 22:41 # only--liverpool
    Шак охуенен

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  4. foden 24.10.2018 22:35 # foden
    Всем привет, я тут новенький

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  5. mancityman 24.10.2018 22:31 # mancityman
    Forza Napoli!!!

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  6. only--liverpool 24.10.2018 22:24 # only--liverpool
    Бедный ВВД смотрю и охуеваю порой сколько же ему достается...

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  7. liverfun 24.10.2018 22:23 # liverfun
    каким же гомез топарем растет, при ван дейке растет семимильными шагами

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  8. redtiger 24.10.2018 22:22 # redtiger
    Шакири хорош

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  9. electric 24.10.2018 22:22 # electric
    ДАААААААААААААААААААААААа

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  10. liverfun 24.10.2018 22:21 # liverfun
    ровно 20 минут продержались

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  11. only--liverpool 24.10.2018 22:21 # only--liverpool
    ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО

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  12. only--liverpool 24.10.2018 22:19 # only--liverpool
    по всем правилам жанра албанец Шакири должен забивать...

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  13. only--liverpool 24.10.2018 22:16 # only--liverpool
    Наконец то Ван Дейк капитан!

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  14. hammersmith 24.10.2018 22:12 # hammersmith
    лохомотив пенальти не забил, кек

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  15. liverfun 24.10.2018 22:11 # liverfun
    црвена такой темп взяла, что их и на 20 минут не хватит. после первого же пропущенного поплывут, видели уже их матч с псж

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  16. contrario 24.10.2018 22:10 # contrario
    епать нас возят балканские днища

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  17. only--liverpool 24.10.2018 22:08 # only--liverpool
    Это надо же назвать команду Красная Звезда... совковый зашквар ебаный

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  18. chelsealondon 24.10.2018 22:03 # chelsealondon
    Удачи петухам в ЛЕ...

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  19. lahmatyj 24.10.2018 22:03 # lahmatyj
    только долбоебы будут смотреть колбасу, когда играют барса с интером.

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  20. hammersmith 24.10.2018 22:00 # hammersmith
    ну все, щас борян, бабич, дегенек и гобельич будут ЛФЦ разъебывать

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