"Тоттенхэм" упустил победу против ПСВ

"Тоттенхэм" резко ухудшил свои шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов, вдесятером упустив победу против ПСВ — 2:2.

Относительно победы над "Вест Хэмом" в субботу в стартовом составе "шпор" появились Мусса Дембеле, Кристиан Эриксен и Сон Хен Мин. Они заменили Муссу Сиссоко, Харри Уинкса и Эрика Ламелу.



Матч начался относительно спокойно, но постепенно гости стали прибирать инициативу в свои руки. На 18-й минуте только перекладина уберегла ПСВ от пропущенного гола после удара Харри Кейна с рикошетом.



Гол назревал и на 29-й минуте случился — правда, в другие ворота. Давинсон Санчес отдал неудобный пас назад Тоби Алдервейрелду, и того обокрал Ирвинг Лосано, после чего убежал к воротам Уго Льориса. Бельгийский защитник попытался исправить свою ошибку и почти настиг оппонента, однако из-за отчаянного подката случился рикошет, который не оставил голкиперу шансов на спасение — 1:0.



Спустя четыре минуты Санчес добил мяч в ворота ПСВ после удара Алдервейрелда и сейва голкипера, однако лайнсмен зафиксирован нарушение правил, и гол не был засчитан.



"Тоттенхэм" не опустил руки и продолжил атаковать, за что был вознагражден на 39-й минуте. Эриксен сделал передачу на правый край Кирану Триппьеру, который тут же прострелил низом в район 11-метровой отметки под удар Лукасу Моуре — 1:1.



Последнее слово в первом тайме все же осталось за хозяевами. Это Гастон Перейро нанес удар с рикошетом из пределов штрафной площади, но мяч попал в перекладину.



С началом второго тайма "шпоры" основательно прижали соперника и уже на 54-й минуте повели в счете. Эриксен выполнил отличный навес с левого фланга к дальней штанге, где Кейн пробил головой с отскоком от газона — 1:2.



В дальнейшем "Тоттенхэм" доминировал в игре. Однажды хозяева только с линии ворот вынесли мяч, а в другом эпизоде перекладина спасла ПСВ после удара вышедшего на замену Ламелы.



После перерыва ПСВ совершенно ничего не показывал впереди — до 79-й минуты, когда Лосано убежал в прорыв, и Льорис был вынужден сбивать Ирвинга за пределами штрафной. В результате Уго получил прямую красную карточку за фол последней надежды.



Естественно, игра изменилась. ПСВ навалился и очень легко реализовал численное преимущество. На 87-й минуте Люк Де Йонг подправил мяч в ворота после неуклюжего удара Пабло Росарио — 2:2.



Ничейный счет категорически не устраивал гостей, и они пошли вдесятером вперед из последних сил, однако оставшихся минут им не хватило для еще одного гола.



После своего второго гола "Тоттенхэм" владел просто колоссальным преимуществом и был обязан легко и непринужденно прикончить интригу, однако этого не сделал и затем поплатился, оказавшись на грани выбывания из Лиги Чемпионов.



ПСВ (Голландия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 2:2 (1:1)



Голы: Лосано 29, Де Йонг 87 — Моура 39, Кейн 54.



ПСВ: Зут, Думфрис, Швааб, Виргевер, Анхелиньо, Росарио, Хендрикс, Перейро (Гакпо 83), Мален, Лосано, Де Йонг.



"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Дайер, Дембеле (Уинкс 74), Моура (Ламела 64), Эриксен, Сон (Ворм 81), Кейн.



Предупреждения:Анхелиньо, Думфрис, Росарио — Дембеле



Удаление: Льорис 79.