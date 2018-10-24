Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо решительно отверг обвинения FA в использовании оскорбительной или ругательной речи после матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Напомним, перед уходом на международный перерыв "красные дьяволы" одержали яркую победу со счетом 3:2, хотя после первого тайма уступали "сорокам" 0:2.



Уходя с поля "Олд Траффорд" после финального свистка, Моуриньо выругался по-португальски перед объективом телевизионной камеры. По слухам, FA даже пришлось нанять лингвиста и специалиста, читающего по губам, потому что слова Жозе не были разборчивы.



Изначально Моуриньо должен был ответить на предъявленные обвинения еще на прошлой неделе, однако Ассоциация решила не отвлекать "Юнайтед" от подготовки к важнейшему матчу против "Челси" и сдвинула дедлайн на вечер среды.



И вот сегодня 55-летний португалец, наконец, дал свой ответ футбольным властям. Как сообщает Sky Sports, Жозе "решительно отверг" обвинения в свой адрес. Теперь FA предстоит созвать независимую комиссию из трех членов, которая выслушает аргументы обеих сторон и примет решение о возможном наказании.



Добавим, если Моуриньо все-таки будет признан виновным, он может схлопотать дисквалификацию. В 2011 году Уэйн Руни был наказан двумя матчами пропуска за то, что выругался перед телекамерой на "Аптон Парк".