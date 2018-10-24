Клопп: "У игроков лазерный фокус на достижении успеха"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что его игроки полностью сосредоточены на достижении успеха, потребовав подтянуть вслед за результатами и качество игры.

Подопечные Клоппа очень уверенно начали новый сезон Премьер-Лиги и в данный момент вместе с "Манчестер Сити" возглавляют таблицу. В девяти первых матчах "красные" пропустили лишь три гола, но при этом не всегда демонстрируют зрелищную игру.



Клопп не считает недостаточную зрелищность проблемой, но хотел бы прибавить в этом отношении. Главная же цель "Ливерпуля" — это трофеи.



"Мы всегда сосредоточены на том, что мы можем делать и чего можем добиться. Мы предвкушаем этот вызов. С точки зрения результатов, сейчас хороший момент для нас, но в плане качества игры мы можем прибавить".



"Есть много причин восхищаться тем, как игроки провели эти первые месяцы. Безусловно, приятно побеждать с пониманием того, что ты можешь играть лучше".



"После матча с "Хаддерсфилдом" большинство вопросов ко мне было насчет "некрасивых" побед, насчет побед без нашей лучшей игры. Некоторые воспринимали это положительно, у других возникало беспокойство".



"Если честно, в реальности это ни то, ни другое — ситуация такая, какая она есть, и она просто дает пищу для размышлений. Эта группа игроков обладает лазерным фокусом на достижении успеха ради нашего клуба, наших болельщиков, нашей команды и самих себя. Они готовы слушать, учиться и развиваться. Они стойки к давлению и ожиданиям, которые сопряжены с выступлениями за "Ливерпуль", ведь здесь тебе нужно делать все перечисленное, а также побеждать".



"Я обожаю видеть в них самокритичность, и это показывает, насколько им не все равно. Такого рода настрой отлично подходит для вечеров вроде сегодняшнего — мне даже не нужно говорить им, что мы не добьемся желаемого результата, если не будем трудиться упорнее нашего соперника", — пишет Клопп в программке к матчу Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды".