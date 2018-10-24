УЕФА предъявил обвинения "Юнайтед" за вторжение болельщиков на поле
Как и ожидалось, УЕФА предъявил обвинения "Манчестер Юнайтед" по поводу вторжения болельщиков на футбольное поле во время матча Лиги Чемпионов против "Ювентуса".
Обвинения УЕФА касаются двух инцидентов. Первый случился еще в первом тайме, а второй — после финального свистка. Оба раза потребовалось вмешательство стюардов, чтобы поймать нарушителей порядка, желавших поближе пообщаться с вернувшимся на "Олд Траффорд" Криштиану Роналду.
В официальном заявлении сообщается, что Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит это дело и примет решение о санкциях 22 ноября — за неделю до заключительного матча "Юнайтед" на групповом этапе против "Янг Бойз".
24.10.2018 20:00
Просмотров: 414
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Черная полоса у мю
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий