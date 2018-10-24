Де Лаурентис снова критикует "Ливерпуль"
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис считает, что "Ливерпуль" малопривлекателен для больших игроков из-за особенностей одноименного города и плохого климата.
Ранее в этом сезоне Де Лаурентис уже неоднократно высказывался насчет соперника своей команды по групповому этапу Лиги Чемпионов в негативном контексте. Аурелио даже выдвинул теорию о том, что у "Ливерпуля" и "Ромы" один владелец.
Очередная атака со стороны Де Лаурентиса коснулась Ливерпуля как города. Босс "Наполи" выразил мнение, что северо-запад Англии и близко не может сравниться с Неаполем или даже Парижем.
"Можете себе представить, что вы каждый день просыпаетесь в Ливерпуле? У вас есть лишь дом "Битлз", "Эбби-Роуд".
"В Париже есть куча вещей, чтобы их увидеть, но климат там не такой, как в Неаполе".
"Нужно быть безумцем, чтобы не чувствовать себя счастливым в Неаполе. У меня есть дом с лучшим видом на Рим, но я всегда предпочту ему дом в Неаполе. То же самое касается моего дома в Лос-Анджелесе. Эти парни просыпаются, тренируются, после чего свободны на весь оставшийся день. Мы платим им, чтобы они получали удовольствие. Они обладают свободой жизни в идеалистичной обстановке", — сообщил Де Лаурентис Le Parisien.
24.10.2018 19:00
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Последние комментарии:
Эхехехехе
Его на фапл надо!
Норм собирает и разрывает!
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Хоть он и маразмат, но тут прав.
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это анальный баклажан...он же кожан..на фото
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норм так Де Лау собрал портовых бичей
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Этот старый вонючий пидор понимает, что таких мест как Неаполь нигде в мире больше нет?
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Ты бы сделал норм футбольное поле вместо колхозного участка для начала, а уже потом раскрывал свою лживую пасть.
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Норм собрал
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Немного на Энтони Хопкинса похож
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итальянец правильно указал на бомжоватую среду обитания "великого" клуба и его обитателей, портовых барышень, портовых бичей и элтон джонов.
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Че у этого пидорга так бомбит на ЛФК))
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вроде бы взрослый а разговаривает как долбоёб
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А в Питере вообще пизда, следовательно Зенит - говно.
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Поехавший
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