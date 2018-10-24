Де Лаурентис снова критикует "Ливерпуль"

Аурелио Де Лаурентис Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис считает, что "Ливерпуль" малопривлекателен для больших игроков из-за особенностей одноименного города и плохого климата.

Ранее в этом сезоне Де Лаурентис уже неоднократно высказывался насчет соперника своей команды по групповому этапу Лиги Чемпионов в негативном контексте. Аурелио даже выдвинул теорию о том, что у "Ливерпуля" и "Ромы" один владелец.

Очередная атака со стороны Де Лаурентиса коснулась Ливерпуля как города. Босс "Наполи" выразил мнение, что северо-запад Англии и близко не может сравниться с Неаполем или даже Парижем.

"Можете себе представить, что вы каждый день просыпаетесь в Ливерпуле? У вас есть лишь дом "Битлз", "Эбби-Роуд".

"В Париже есть куча вещей, чтобы их увидеть, но климат там не такой, как в Неаполе".

"Нужно быть безумцем, чтобы не чувствовать себя счастливым в Неаполе. У меня есть дом с лучшим видом на Рим, но я всегда предпочту ему дом в Неаполе. То же самое касается моего дома в Лос-Анджелесе. Эти парни просыпаются, тренируются, после чего свободны на весь оставшийся день. Мы платим им, чтобы они получали удовольствие. Они обладают свободой жизни в идеалистичной обстановке", — сообщил Де Лаурентис Le Parisien.



Метки Де Лаурентис, Ливерпуль, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1886

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chebrec 24.10.2018 19:54 # chebrec
    Эхехехехе
    Его на фапл надо!
    Норм собирает и разрывает!

    (ответить)

  2. gerrard08 24.10.2018 19:51 # gerrard08
    Хоть он и маразмат, но тут прав.

    (ответить)

  3. dimon70 24.10.2018 19:50 # dimon70
    это анальный баклажан...он же кожан..на фото

    (ответить)

  4. griezmann 24.10.2018 19:45 # griezmann
    норм так Де Лау собрал портовых бичей

    (ответить)

  5. naby-keita 24.10.2018 19:43 # naby-keita
    Этот старый вонючий пидор понимает, что таких мест как Неаполь нигде в мире больше нет?

    (ответить)

  6. electric 24.10.2018 19:41 # electric
    Ты бы сделал норм футбольное поле вместо колхозного участка для начала, а уже потом раскрывал свою лживую пасть.

    (ответить)

  7. meshuggah 24.10.2018 19:37 # meshuggah
    Норм собрал

    (ответить)

  8. mancunia-planet 24.10.2018 19:35 # mancunia-planet
    Немного на Энтони Хопкинса похож

    (ответить)

  9. kojan 24.10.2018 19:34 # kojan
    итальянец правильно указал на бомжоватую среду обитания "великого" клуба и его обитателей, портовых барышень, портовых бичей и элтон джонов.

    (ответить)

  10. excellent 24.10.2018 19:31 # excellent
    Че у этого пидорга так бомбит на ЛФК))

    (ответить)

  11. liverpo0ol 24.10.2018 19:13 # liverpo0ol
    вроде бы взрослый а разговаривает как долбоёб

    (ответить)

  12. only--liverpool 24.10.2018 19:11 # only--liverpool
    А в Питере вообще пизда, следовательно Зенит - говно.

    (ответить)

  13. funkyfresh 24.10.2018 19:03 # funkyfresh
    Поехавший

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: