Де Лаурентис снова критикует "Ливерпуль"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис считает, что "Ливерпуль" малопривлекателен для больших игроков из-за особенностей одноименного города и плохого климата.

Ранее в этом сезоне Де Лаурентис уже неоднократно высказывался насчет соперника своей команды по групповому этапу Лиги Чемпионов в негативном контексте. Аурелио даже выдвинул теорию о том, что у "Ливерпуля" и "Ромы" один владелец.



Очередная атака со стороны Де Лаурентиса коснулась Ливерпуля как города. Босс "Наполи" выразил мнение, что северо-запад Англии и близко не может сравниться с Неаполем или даже Парижем.



"Можете себе представить, что вы каждый день просыпаетесь в Ливерпуле? У вас есть лишь дом "Битлз", "Эбби-Роуд".



"В Париже есть куча вещей, чтобы их увидеть, но климат там не такой, как в Неаполе".



"Нужно быть безумцем, чтобы не чувствовать себя счастливым в Неаполе. У меня есть дом с лучшим видом на Рим, но я всегда предпочту ему дом в Неаполе. То же самое касается моего дома в Лос-Анджелесе. Эти парни просыпаются, тренируются, после чего свободны на весь оставшийся день. Мы платим им, чтобы они получали удовольствие. Они обладают свободой жизни в идеалистичной обстановке", — сообщил Де Лаурентис Le Parisien.