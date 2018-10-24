"Реал" обратился к Антонио Конте

Президент "Реала" Флорентино Перес через своих представителей вышел на контакт с бывшим главным тренером "Челси" Антонио Конте.

Напомним, "Реал" поменял рулевого лишь в июне, назначив Хулена Лопетеги вместо Зинедина Зидана, который подал в отставку спустя считанные дни после победы над "Ливерпулем" в финале Лиги Чемпионов.



"Реал" ужасно начал новый сезон, выиграв лишь шесть из 13 матчей при Лопетеги, в результате чего Хулен оказался под громадным давлением и заставил боссов своего клуба задуматься о его увольнении.



Как стало известно Sky Sports, покинувший "Челси" в июле Конте является фаворитом Переса на замену Лопетеги. Флорентино уже поинтересовался доступностью итальянского специалиста, который выразил заинтересованность к возвращению к рабое.



Окончательное решение о судьбе Лопетеги, как ожидается, будет принято после матча Ла Лиги против "Барселоны" в ближайшее воскресенье. Поражение оставит "Реал" уже в семи очках позади каталонцев.



За этой ситуацией внимательно следят на "Стэмфорд Бридж", ведь от возможного назначения Конте в "Реале" зависит компенсация, которую надлежит выплатить "Челси". Кроме того, это может повлиять на решение плеймейкера Эдена Азара, который разрывается между новым контрактом с "синими" и мечтой поиграть на "Сантьяго Бернабеу".