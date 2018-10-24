Сарри даст второй шанс Янни
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри подтвердил, что его помощник Марко Янни сохранит работу в клубе.
Именно Янни спровоцировал потасовку в конце субботнего матча Премьер-Лиги с "Манчестер Юнайтед", отпраздновав поздний гол Росса Баркли прямо перед лицом главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо. FA уже успела предъявить Марко обвинения в недостойном поведении, а Сарри — заставить своего помощника извиниться.
Тем не менее, об увольнении Янни из "Челси" речи даже не идет. По словам Сарри, он хочет дать второй шанс своему земляку, который раскаивается в содеянном.
"Я был там, когда Марко разговаривал с мистером Моуриньо и приносил свои извинения. Очень важно, чтобы он понял свою неправоту. Думаю, я дам ему второй шанс. Я хорошо знаю этого человека и знаю, что ему очень жаль".
"Каждый может совершить ошибку. Самое главное правильно на нее отреагировать. Уверен, Марко сделает именно так. Я не знаю, что решит FA, но мы были неправы в том эпизоде, поэтому должны принять все возможные последствия", - цитирует Сарри Evening Standard.
24.10.2018 17:00
Просмотров: 329
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
до чего ж адекватный мужик, ебана
(ответить)
Янни или Лорел?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий