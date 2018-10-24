Эден Азар пропустит матч с БАТЭ

Эден Азар Травма спины не позволит плеймейкеру Эдену Азару сыграть за "Челси" против БАТЭ в рамках Лиги Европы.

Азар целиком провел субботний матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед", но еще в первом тайме Эдену жестко досталось от Эшли Янга, после чего он играл с дискомфортом и не мог нормально ускоряться, как тогда сообщало издание The Telegraph.

Главный тренер "синих" Маурицио Сарри решил поступить благоразумно и предоставить 27-летнему бельгийцу отдых. Теперь лондонцам остается надеяться, что Эден восстановится до выезда к "Бернли" в воскресенье.

"У него проблемы со спиной. Мы попытаемся решить эти проблемы к воскресенью. Итан Ампаду также не сыграет в четверг", — приводит слова Сарри Daily Mirror.



Метки Азар, БАТЭ, Лига Европы, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2018 16:15

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