УЕФА может снова наказать "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" грозят новые санкции УЕФА после домашнего матча Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

На прошлой неделе УЕФА оштрафовал "красных дьяволов" на 13.2 тысячи фунтов за опоздание на домашний матч против "Валенсии". Тогда главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо обвинил в задержке полицию Манчестера, которая не обеспечила эскорт его команде.



Казалось бы, "Юнайтед" сделал выводы и перед матчем против "Ювентуса" специально выбрал другой отель — гораздо ближе расположенный к "Олд Траффорд". Однако на свой стадион "дьяволы" снова прибыли с опозданием.



Общаясь с прессой перед матчем, завершившимся минимальной победой "Ювентуса", Моуриньо посетовал, что его игроки провели в автобусе 45 минут, преодолевая эти полмили от отеля до стадиона. При этом сам Жозе пошел пешком.



"Я прошел в толстовке с капюшоном через толпу болельщиков, и никто меня не узнал. Это заняло две минуты", — говорил Моуриньо.



Sky Sports напоминает, что правила УЕФА обязывают команды приезжать на стадион за 75 минут до стартового свистка. "Ювентус" это сделал за 65 минут, тогда как "Юнайтед" — за 50.



Однако этим претензии УЕФА могут не ограничиться. Также прошедший матч был отмечен вторжением на футбольное поле трех посторонних — одного в первом тайме и двух после финального свистка. Один из этих болельщиков был арестован и ночь провел в полицейском участке.



