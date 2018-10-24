Икарди не помышляет о переходе в "Челси"
Капитан "Интера" Мауро Икарди предупредил "Челси", что не собирается покидать Серию А.
На этой неделе стало известно, что "синие" недовольны своими нападающими и могут обратиться к Икарди уже в зимнее трансферное окно. Сам Мауро такой сценарий исключает.
"Я не знаю, правда это или нет и кто распускает эт слухи, но я уже много раз говорил, что счастлив в "Интере". У меня нет никакого желания уходить. Моя семья счастлива в этом городе".
"Я знаю, что летом клубу поступали предложения на мой счет, но я не хотел уходить. Сейчас я спокоен и сосредоточен только на "Интере". Я хочу помогать этому клубу в качестве капитана", - цитирует Икарди Daily Mirror.
24.10.2018 15:30
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Очередной топ, поссавший на щ0льси.
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Пирелли всегда с Интером ассоциируется, это как шарп для МЮ, или JVC у Арса.
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